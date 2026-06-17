Фірман не зуміла вийти у чвертьфінал турніру ITF у Франції
Анастасія Фірман
btu.org.ua
19-річна Анастасія Фірман (745) не зуміла вийти у чвертьфінал турніру серії ITF W75 у французькому Блуа. Українка поступилася місцевій спортсменці Амандін Есс (445).
Гра тривала 1 годину 10 хвилин і завершилася з рахунком 1:6, 3:6.
Фірман за поєдинок не подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 2 брейки. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 2 помилки на подачі та 6 брейків.
ITF W75, Blois
Блуа, Франція, грунт
Призовий фонд: $60,000
Друге коло, 17 червня
Анастасія Фірман (Україна) – Амандін Есс (Франція) 1:6, 3:6
Суперниці раніше не зустрічалися.
Нагадаємо, напередодні Фірман здобула найрейтинговішу перемогу в кар'єрі, обігравши в Блуа четверту сіяну аргентинку Марію Лурдес Карле (231).