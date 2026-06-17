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Фірман не зуміла вийти у чвертьфінал турніру ITF у Франції

Станіслав Матусевич — 17 червня 2026, 13:31
Фірман не зуміла вийти у чвертьфінал турніру ITF у Франції
Анастасія Фірман
btu.org.ua

19-річна Анастасія Фірман (745) не зуміла вийти у чвертьфінал турніру серії ITF W75 у французькому Блуа. Українка поступилася місцевій спортсменці Амандін Есс (445).

Гра тривала 1 годину 10 хвилин і завершилася з рахунком 1:6, 3:6.

Фірман за поєдинок не подавала навиліт, зробила 4 подвійні помилки та 2 брейки. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 2 помилки на подачі та 6 брейків.

ITF W75, Blois
Блуа, Франція, грунт
Призовий фонд: $60,000
Друге коло, 17 червня

Анастасія Фірман (Україна) – Амандін Есс (Франція) 1:6, 3:6

Суперниці раніше не зустрічалися.

Нагадаємо, напередодні Фірман здобула найрейтинговішу перемогу в кар'єрі, обігравши в Блуа четверту сіяну аргентинку Марію Лурдес Карле (231).

ITF Анастасія Фірман

Анастасія Фірман

19-річна Фірман здобула найрейтинговішу перемогу в кар'єрі
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