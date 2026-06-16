19-річна Фірман здобула найрейтинговішу перемогу в кар'єрі

19-річна Анастасія Фірман (745) несподівано легко обіграла четверту сіяну аргентинку Марію Лурдес Карле (231) на турнірі серії ITF W75, що проходить у французькому Блуа. Перемога стала для українки найрейтинговішою у професіній кар'єрі.

Гра тривала 1 годину 36 хвилин і завершилася з рахунком 6:3, 6:2.

Фірман за поєдинок не подавала навиліт, зробила 5 подвійних помилок та 7 брейків. На рахунку її суперниці жодного ейсу, 7 помилок на подачі та 3 брейки.

ITF W75, Blois

Блуа, Франція, грунт

Призовий фонд: $60,000

Перше коло, 16 червня

Анастасія Фірман (Україна) – Марія Лурдес Карле (Аргентина) 6:3, 6:2

Суперниці раніше не зустрічалися. У наступному колі змагань Фірман зіграє з переможницею матчу між Амандін Есс (445, Франція) та Ясмін Гімбрере (470, Нідерланди).

Нагадаємо, напередодні Анастасія Соболєва (328) успішно стартувала на турнірі WTA 125 в італійській Брешії.