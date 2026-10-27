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Подрез успішно стартувала на турнірі в Пуатьє, Фірман не дограла свій матч

Станіслав Матусевич — 27 жовтня 2026, 20:44
Подрез успішно стартувала на турнірі в Пуатьє, Фірман не дограла свій матч
Вероніка Подрез
btu.org.ua

Перша сіяна турніру серії WTT W75 у французькому Пуатьє, українка Вероніка Подрез (136), вийшла у друге коло змагань, обігравши бельгійку Яну Оципку (532) з рахунком 6:1, 6:4.

Анастасія Фірман (645) у стартовому матчі за рахунку 2:6, 0:3 вирішила припинити боротьбу проти француженки Діани Мартинов (425).

WTT W75, Poitiers
Пуатьє, Франція, хард (зал)
Призовий фонд: $60,000
Перше коло, 27 жовтня

Вероніка Подрез (Україна) – Яна Оципка (Бельгія) 6:1, 6:4

Анастасія Фірман (Україна) – Діана Мартинов (Франція) 2:6, 0:3, відмова Фірман

У наступному колі змагань Подрез зіграє проти переможниці французької дуелі між Манон Леонард (344) та Аманден Есс (457).

Нагадаємо, що минулого тижня Подрез дійшла до чвертьфіналу турніру серії WTT W50 у французькому Шербур-ан-Котантені, де поступилася іншій українці, Катаріні Завацькій.

Вероніка Подрез Анастасія Фірман

Вероніка Подрез

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