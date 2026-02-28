Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Теніс

19-річна Фірман здобула свій другий титул у парному розряді

Станіслав Матусевич — 28 лютого 2026, 21:59
19-річна Фірман здобула свій другий титул у парному розряді
btu.org.ua

19-річна українська тенісистка Анастасія Фірман разом із німкенею Йозі Демс стали переможницями в парному розряді на турнірі серії ITF W15, що відбувався в німецькому Леймені. У фінальному матчі вони перемогли чеський дует Сара Мелані Файмонова/Кароліна Влчкова.

Гра тривала 1 годину 36 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 7:6(5), 10-4.

ITF W15, Leimen
Леймен, Німеччина, хард (зал)
Призовий фонд: $15,000
Фінал парного розряду, 28 лютого

Анастасія Фірман (Україна)/Йозі Демс (Німеччина) – Сара Мелані Файмонова/Кароліна Влчкова (Чехія) 2:6, 7:6(5), 10-4

Фірман провела 12 фінал турнірів ITF у парному розряді й здобула лише другий титул. Перший датований 2024 роком, тоді напарницею українки також була Демс.

Нагадаємо, що Віталій Сачко став переможцем парного розряду челенджеру, що проходив у швейцарському Лугано.

парний розряд Анастасія Фірман

Анастасія Фірман

Подрез вийшла у друге коло турніру ITF у Гаазі, Фірман програла
Подрез і Фірман з різним успіхом стартували на турнірі ITF у Франції
Подрез вийшла у чвертьфінал на турнірі ITF у Франції, Фірман програла
18-річна Фірман здобула свою найрейтинговішу перемогу в кар'єрі
14-річна Скляр і 18-річна Фірман стали фіналістками турніру ITF у Франції

Останні новини