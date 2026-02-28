19-річна Фірман здобула свій другий титул у парному розряді

19-річна українська тенісистка Анастасія Фірман разом із німкенею Йозі Демс стали переможницями в парному розряді на турнірі серії ITF W15, що відбувався в німецькому Леймені. У фінальному матчі вони перемогли чеський дует Сара Мелані Файмонова/Кароліна Влчкова.

Гра тривала 1 годину 36 хвилин і завершилася з рахунком 2:6, 7:6(5), 10-4.

ITF W15, Leimen

Леймен, Німеччина, хард (зал)

Призовий фонд: $15,000

Фінал парного розряду, 28 лютого

Анастасія Фірман (Україна)/Йозі Демс (Німеччина) – Сара Мелані Файмонова/Кароліна Влчкова (Чехія) 2:6, 7:6(5), 10-4

Фірман провела 12 фінал турнірів ITF у парному розряді й здобула лише другий титул. Перший датований 2024 роком, тоді напарницею українки також була Демс.

Нагадаємо, що Віталій Сачко став переможцем парного розряду челенджеру, що проходив у швейцарському Лугано.