Сіннер зустрінеться з Алькарасом у фіналі турніру в Пекіні

Перша ракетка світу італієць Яннік Сіннер переміг представника Китаю Юнчаокете Бу (96) у півфіналі хардового турніру ATP 500 у Пекіні, Китай.

Матч тривав 2 години 7 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 7:6 (3).

У Сіннера 11 подач навиліт (3 у китайця), він не допустився жодної подвійної помилки (3 у Бу) та використав 1 з 9 брейкпойнтів.

ATP 500 – China Open

Пекін, Китай, Хард

Призовий фонд – $13,140,000

Півфінал, 1 жовтня

Яннік Сіннер (Італія) – Юнчаокете Бу (Китай) 6:3, 7:6 (3)

Зазначимо, що італієць у 2023 перемагав на цьому турнірі, отже, у фіналі він буде захищати титул у поєдинку з Карлосом Алькарасом, який переміг "нейтрального" спортсмена з Росії Данііла Медвєдєва у своєму півфінальному матчі.

Раніше тенісисти зустрічалися між собою 9 разів, з рахунком 5:4 в особистих зустрічах лідирує Алькарас. Поєдинок між тенісистами відбудеться завтра, 2 жовтня, початок запланований на 12:00 за київським часом.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2024 року Сіннер втрапив у допінговий скандал. Він уникнув дискваліфікації попри дві позитивні допінг-проби.