Алькарас – про поразку від Норрі в Парижі: Навіть не знаю, що зі мною сталося

Лідер світового рейтингу іспанець Карлос Алькарас прокоментував свою сенсаційну поразку від Кемерона Норрі у другому колі Мастерсу в Парижі.

Слова тенісиста наводить офіційний сайт АТР.

" Сьогодні я просто не відчував себе добре на корті. Припустився занадто багатьох помилок, взагалі не було потрібних відчуттів. Думаю, Норрі провів відмінний матч – зіграв дуже стабільно. Напевно, в цьому й була ключова різниця", – сказав Алькарас.

Перша ракетка світу був незадоволений навіть першим сетом поєдинку з Норрі, який Карлос виграв.

"Навіть у першому сеті, який я виграв, відчував, що можу грати набагато краще. У другому намагався додати, але вийшло навпаки – стало тільки гірше. Треба віддати належне Кему – він не дозволив мені ані утримати, ані повернути контроль над матчем. У мене було кілька брейк-пойнтів, які могли багато чого змінити, але я їх упустив через прості помилки. Дуже розчарований своїм рівнем сьогодні".

Алькарас планує трохи відпочити і розібратися у причинах поразки.

"Зараз я просто хочу повернутися додому, а потім подивимося, що робити далі. Звичайно, буду тренуватися, готуватися і постараюся зробити все, щоб таке більше не повторилося. Я пропустив Шанхай, провів багато днів вдома, зміг відпочити, відновитися, зарядитися енергією. Тому не знаю, що сталося тут", – підсумував Карлос.

Нагадаємо, що в оновленій версії світового рейтингу від 27 жовтня Алькарас продовжує лідирувати. Однак, якщо Яннік Сіннер стане чемпіоном Мастерсу в Парижі, італієць посуне іспанця з першої позиції.