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Світоліна – про чвертьфінал у Берліні проти Еали: Александра є незручною суперницею, адже вона шульга

Станіслав Матусевич — 19 червня 2026, 12:23
Світоліна – про чвертьфінал у Берліні проти Еали: Александра є незручною суперницею, адже вона шульга
Еліна Світоліна
btu.org.ua

Еліна Світоліна поділилася очікуваннями перед чвертьфінальним матчем турніру серії WTA 500 у Берліні проти представниці Філіппін Александри Еали.

Слова української тенісистки наводить Великий теніс України.

"Я дуже задоволена тим, як розпочала трав'яний сезон. Приємно здобути кілька перемог і знову відчути свою гру. Я також задоволена тим, як рухаюся по корту, як граю і як виконую удари, тому приємно опинитися в чвертьфіналі.

Александра є дуже незручною суперницею. Потрібно бути готовою до різних обертань м'яча, адже вона шульга. Думаю, буде дуже важливо швидко реагувати і знаходити способи вигравати очки. Це буде серйозний виклик, і я з нетерпінням чекаю цього матчу", – сказала Еліна.

Поєдинок Світоліної та Еали відбудеться 19 червня не раніше за 18:30 за київським часом.

Нагадаємо, що в першому колі турніру в Берліні Еліна розгромила "нейтральну" Анну Калінскую (20), а в другому раунді обіграла уродженку України німкеню Єву Лис (80).

Еліна Світоліна Александра Еала

Еліна Світоліна

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