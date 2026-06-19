Світоліна – про чвертьфінал у Берліні проти Еали: Александра є незручною суперницею, адже вона шульга

Еліна Світоліна поділилася очікуваннями перед чвертьфінальним матчем турніру серії WTA 500 у Берліні проти представниці Філіппін Александри Еали.

Слова української тенісистки наводить Великий теніс України.

"Я дуже задоволена тим, як розпочала трав'яний сезон. Приємно здобути кілька перемог і знову відчути свою гру. Я також задоволена тим, як рухаюся по корту, як граю і як виконую удари, тому приємно опинитися в чвертьфіналі.

Александра є дуже незручною суперницею. Потрібно бути готовою до різних обертань м'яча, адже вона шульга. Думаю, буде дуже важливо швидко реагувати і знаходити способи вигравати очки. Це буде серйозний виклик, і я з нетерпінням чекаю цього матчу", – сказала Еліна.