Світоліна, Олійникова і Снігур дізналися перших суперниць на трав'яних турнірах наступного тижня

Наступного тижня три українські тенісистки зіграють на трав'яних турнірах WTA у німецькому Бад-Гомбурзі та британському Істборні.

Еліна Світоліна (8) отримала третій номер посіву на змаганні WTA 500 у Бад-Гомбурзі, тому пропускає перше коло. У другому раунді українка зустрінеться з переможницею матчу між Катериною Синяковою (34, Чехія) та Людмилою Самсоновою (37, -).

Олександра Олійникова (51) і Дар'я Снігур (75) виступлять у кваліфікації турніру WTA 250 в Істборні.

Першою суперницею Олійникової стане володарка вайлд-кард британка Софія Джонсон (586).

Снігур стартуватиме поєдинком проти переможниці Australian Open-2020 американки Софії Кенін (104).

Нагадаємо, що поточного тижня Світоліна дійшла до півфіналу турніру серії WTA 500 у Берліні, де поступилася філіппінці Александрі Еалі.