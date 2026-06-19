Визначилася потенційна суперниця Світоліної у півфіналі турніру в Берліні
Лінда Носкова
Чеська тенісистка Лінда Носкова (13) легко обіграла іспанку Паулу Бадосу (142) у чвертьфіналі турніру серії WTA 500 у Берліні й вийшла у півфінал.
Гра тривала 1 годину 9 хвилин і завершилася з рахунком 6:1, 6:3.
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Чвертьфінал, 19 червня
Лінда Носкова (Чехія) – Паула Бадоса (Іспанія) 6:1, 6:3
Суперниці зустрічалися вдруге, чешка двічі перемогла. У півфіналі змагань Носкова зіграє проти переможниці матчу між українкою Еліною Світоліною (8) та філіппінкою Александрою Еалою (35).
Поєдинок Світоліна – Еала розпочнеться орієнтовно о 18:30 за київським часом.
Нагадаємо, що напередодні перша ракетка України впевнено обіграла німкеню Єву Лис (80) у другому колі турніру в Берліні.