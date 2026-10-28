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Триразовий чемпіон турнірів Grand Slam завершив кар'єру в 41 рік

Станіслав Матусевич — 28 жовтня 2026, 00:21
Триразовий чемпіон турнірів Grand Slam завершив кар'єру в 41 рік
Стен Вавринка
Getty Images

41-річний швейцарський тенісист Стен Вавринка завершив кар'єру на домашньому турнірі серії АТР 500 у Базелі, поступившись у першому колі чеху Їржі Легечці з рахунком 5:7, 6:7(2).

В активі Вавринки перемоги на Australian Open-2014, Ролан Гаррос-2015 та US Open-2016.

Загалом за кар'єру Стен здобув 16 титулів АТР. Разом зі збірною Швейцарії виграв Кубок Девіса-2014, а в парі з Роджером Федерером став олімпійським чемпіоном Пекіна-2008.

Вавринка підіймався на найвищу для себе третю позицію світового рейтингу в січні 2014 року. За кар'єру заробив близько 38,5 мільйонів доларів.

Окрім цього, швейцарець відомий як майстер одного з найкращих одноручних бекхендів у світі.

Нагадаємо, що у жовтні завершив кар'єру інший видатний тенісист, француз Гаель Монфіс. Це сталося на тлі розлучення спортсмена з українкою Еліною Світоліною.

Базель Завершення кар'єри Стен Вавринка

Стен Вавринка

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