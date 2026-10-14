Монфіс завершив кар'єру раніше запланованого терміну
40-річний французький тенісист Гаель Монфіс завершив професійну кар'єру і не має права брати участь у змаганнях під егідою АТР.
Про це повідомляє L'Équipe.
Прізвище Монфіса 5 жовтня з'явилося в реєстрі гравців, які завершили кар'єру на сайті Міжнародного агентства із забезпечення чесності тенісу (ITIA). Сам тенісист планував востаннє виступити на домашньому Мастерсі у Парижі в кінці жовтня. Про зміну своїх планів Гаель не повідомляв.
Представник ITIA зі зв'язків із громадськістю Адріан Бассетт підтвердив L'Équipe, що тенісист дійсно завершив кар'єру.
"Він повідомив нас про це. Тепер він вважається гравцем, який завершив кар'єру, і більше не має права брати участь у турнірах", – сказав функціонер.
В агентстві також пояснили, що такий статус звільняє гравця від проходження антидопінгового контролю. Для повернення до змагань йому необхідно знову стати доступним для позазмагальних допінг-тестувань протягом шести місяців, як це зробила перед своїм поверненням на корт Серена Вільямс.
Свій останній офіційний матч Монфіс провів 3 вересня 2026 року на US Open. У другому колі турніру француз поступився американцю Лернеру Тьєну з рахунком 3:6, 4:6, 3:6.
Гаель Монфіс розпочав свою професійну кар'єру в 2004 році. З цього часу виграв 13 турнірів АТР в одиночному розряді, заробивши загалом 25 мільйонів доларів. У листопаді 2006 року піднімався на найвищу шосту позицію рейтингу АТР.
Дружиною Монфіса є перша ракетка України Еліна Світоліна.
Нагадаємо, що на початку жовтня свій останній матч у кар'єрі провів найуспішніший в історії японський тенісист Кеї Нішікорі.