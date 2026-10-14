Монфіс завершив кар'єру раніше запланованого терміну

40-річний французький тенісист Гаель Монфіс завершив професійну кар'єру і не має права брати участь у змаганнях під егідою АТР.

Про це повідомляє L'Équipe.

Прізвище Монфіса 5 жовтня з'явилося в реєстрі гравців, які завершили кар'єру на сайті Міжнародного агентства із забезпечення чесності тенісу (ITIA). Сам тенісист планував востаннє виступити на домашньому Мастерсі у Парижі в кінці жовтня. Про зміну своїх планів Гаель не повідомляв.

Представник ITIA зі зв'язків із громадськістю Адріан Бассетт підтвердив L'Équipe, що тенісист дійсно завершив кар'єру.

" Він повідомив нас про це. Тепер він вважається гравцем, який завершив кар'єру, і більше не має права брати участь у турнірах", – сказав функціонер.

В агентстві також пояснили, що такий статус звільняє гравця від проходження антидопінгового контролю. Для повернення до змагань йому необхідно знову стати доступним для позазмагальних допінг-тестувань протягом шести місяців, як це зробила перед своїм поверненням на корт Серена Вільямс.

Свій останній офіційний матч Монфіс провів 3 вересня 2026 року на US Open. У другому колі турніру француз поступився американцю Лернеру Тьєну з рахунком 3:6, 4:6, 3:6.

Гаель Монфіс розпочав свою професійну кар'єру в 2004 році. З цього часу виграв 13 турнірів АТР в одиночному розряді, заробивши загалом 25 мільйонів доларів. У листопаді 2006 року піднімався на найвищу шосту позицію рейтингу АТР.

Дружиною Монфіса є перша ракетка України Еліна Світоліна.

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Нагадаємо, що на початку жовтня свій останній матч у кар'єрі провів найуспішніший в історії японський тенісист Кеї Нішікорі.