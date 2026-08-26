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41-річний Вавринка отримав останній вайлд-кард на US Open

Станіслав Матусевич — 26 серпня 2026, 19:11
41-річний Вавринка отримав останній вайлд-кард на US Open
Стен Вавринка
Getty Images

41-річний швейцарський тенісист Стен Вавринка (125), триразовий чемпіон турнірів Grand Slam і переможець US Open-2016, отримав останній вайлд-кард на цьогорічний американський мейджор, основна сітка якого стартує 30 серпня.

Про це повідомив офіційний акаунт US Open у соцмережі Х.

Вавринка проводить останній сезон у кар'єрі. Стен отримав спеціальну перепустку на змагання через те, що американець Патрік Кіпсон (117), якому організатори турніру видали вайлд-кард раніше, знявся зі змагань через травму.

"Я неймовірно схвильований через отримання вайлд-кард на US Open-2026 і з нетерпінням чекаю можливості виступити перед уболівальниками у Нью-Йорку ще раз", – сказав Вавринка.

Нагадаємо, що на початку липня Вавринка попрощався з Вімблдоном, єдиним турніром Grand Slam, який він за кар'єру не зміг виграти.

US Open Стен Вавринка

Стен Вавринка

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