41-річний Вавринка отримав останній вайлд-кард на US Open

41-річний швейцарський тенісист Стен Вавринка (125), триразовий чемпіон турнірів Grand Slam і переможець US Open-2016, отримав останній вайлд-кард на цьогорічний американський мейджор, основна сітка якого стартує 30 серпня.

Про це повідомив офіційний акаунт US Open у соцмережі Х.

Вавринка проводить останній сезон у кар'єрі. Стен отримав спеціальну перепустку на змагання через те, що американець Патрік Кіпсон (117), якому організатори турніру видали вайлд-кард раніше, знявся зі змагань через травму.

"Я неймовірно схвильований через отримання вайлд-кард на US Open-2026 і з нетерпінням чекаю можливості виступити перед уболівальниками у Нью-Йорку ще раз", – сказав Вавринка.

Нагадаємо, що на початку липня Вавринка попрощався з Вімблдоном, єдиним турніром Grand Slam, який він за кар'єру не зміг виграти.