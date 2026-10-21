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41-річний Вавринка вийшов у друге коло турніру в Ліоні та покращив власний віковий рекорд

Станіслав Матусевич — 21 жовтня 2026, 19:44
41-річний Вавринка вийшов у друге коло турніру в Ліоні та покращив власний віковий рекорд
Стен Вавринка
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41-річний швейцарський тенісист Стен Вавринка (140) вийшов у друге коло турніру серії АТР 250 у французькому Ліоні. На старті змагань він обіграв 20-річного іспанця Мартіна Ландалусе (67).

Матч тривав 2 години 49 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:7(2), 7:6(5).

За поєдинок Вавринка не втратив жодної власної подачі.

Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes – ATP 250
Ліон, Франція, хард
Призовий фонд: €757,320
Перше коло, 21 жовтня

Стен Вавринка (Швейцарія) – Мартін Ландалусе (Іспанія) 6:3, 6:7(2), 7:6(5)

Тенісисти зустрічалися вдруге, швейцарець здобув дві перемоги. У другому колі Вавринка зіграє проти шостої ракетки світу італійця Флавіо Коболлі.

Триразовий переможець турнірів Grand Slam покращив особистий рекорд за кількістю перемог у матчах рівня АТР з 1990 року. Нині він становить 12 поєдинків.

Вавринка став четвертим найстаршим тенісистом, який вигравав матч на рівні Туру після Джиммі Коннорса, Іво Карловича і Фелісіано Лопеса.

Наступного тижня ветеран має завершити кар'єру на домашньому турнірі в Базелі.

Нагадаємо, що на US Open Вавринка виступив із зворушливою промовою після останнього для себе матчу на мейджорах.

Рекорд Стен Вавринка

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