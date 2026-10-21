41-річний Вавринка вийшов у друге коло турніру в Ліоні та покращив власний віковий рекорд

41-річний швейцарський тенісист Стен Вавринка (140) вийшов у друге коло турніру серії АТР 250 у французькому Ліоні. На старті змагань він обіграв 20-річного іспанця Мартіна Ландалусе (67).

Матч тривав 2 години 49 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 6:7(2), 7:6(5).

За поєдинок Вавринка не втратив жодної власної подачі.

Grand Prix Auvergne-Rhone-Alpes – ATP 250

Ліон, Франція, хард

Призовий фонд: €757,320

Перше коло, 21 жовтня

Стен Вавринка (Швейцарія) – Мартін Ландалусе (Іспанія) 6:3, 6:7(2), 7:6(5)

Тенісисти зустрічалися вдруге, швейцарець здобув дві перемоги. У другому колі Вавринка зіграє проти шостої ракетки світу італійця Флавіо Коболлі.

Триразовий переможець турнірів Grand Slam покращив особистий рекорд за кількістю перемог у матчах рівня АТР з 1990 року. Нині він становить 12 поєдинків.

Вавринка став четвертим найстаршим тенісистом, який вигравав матч на рівні Туру після Джиммі Коннорса, Іво Карловича і Фелісіано Лопеса.

Наступного тижня ветеран має завершити кар'єру на домашньому турнірі в Базелі.

Нагадаємо, що на US Open Вавринка виступив із зворушливою промовою після останнього для себе матчу на мейджорах.