Вавринка провів останній у кар'єрі матч на Australian Open

Станіслав Матусевич — 24 січня 2026, 13:12
Стен Вавринка
40-річний швейцарський ветеран Стен Вавринка (139) провів останній у своїй тенісній кар'єрі матч на Australian Open. У третьому колі змагань він у боротьбі поступився Тейлору Фрітцу (9, США) з рахунком 6:7(5), 6:2, 4:6, 4:6.

Після гри Вавринка тепло попрощався з австралійськими глядачами, адже поточний сезон є останнім у кар'єрі для триразового чемпіона турнірів Grand Slam.

Australian Open Grand Slam
Мельбурн, Австралія, хард
Призовий фонд: А$43,436,000
Третє коло, 24 січня

Тейлор Фрітц (США) – Стен Вавринка (Швейцарія) 7:6(5), 2:6, 6:4, 6:4

У наступному раунді змагань Фрітц зіграє проти Лоренцо Музетті (5, Італія).

Вавринка ставав переможцем Australian Open у 2014 році.

Нагадаємо, що у виграному матчі другого кола австралійського мейджору у француза Артюра Жеа Стен Вавринка встановив рекорд за проведеними п'ятисетовими поєдинками на турнірах Grand Slam.

Стен Вавринка

