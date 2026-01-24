Вавринка провів останній у кар'єрі матч на Australian Open

40-річний швейцарський ветеран Стен Вавринка (139) провів останній у своїй тенісній кар'єрі матч на Australian Open. У третьому колі змагань він у боротьбі поступився Тейлору Фрітцу (9, США) з рахунком 6:7(5), 6:2, 4:6, 4:6.

Після гри Вавринка тепло попрощався з австралійськими глядачами, адже поточний сезон є останнім у кар'єрі для триразового чемпіона турнірів Grand Slam.

Stan Wawrinka... Great guy.. fought hard against 9th seed T. Fritz in 3rd round.#AustralianOpen2026 pic.twitter.com/f2OOgN0Wdu — The Sports Blueprint (@thesportsbprint) January 24, 2026

Australian Open – Grand Slam

Мельбурн, Австралія, хард

Призовий фонд: А$43,436,000

Третє коло, 24 січня

Тейлор Фрітц (США) – Стен Вавринка (Швейцарія) 7:6(5), 2:6, 6:4, 6:4

У наступному раунді змагань Фрітц зіграє проти Лоренцо Музетті (5, Італія).

Вавринка ставав переможцем Australian Open у 2014 році.

Нагадаємо, що у виграному матчі другого кола австралійського мейджору у француза Артюра Жеа Стен Вавринка встановив рекорд за проведеними п'ятисетовими поєдинками на турнірах Grand Slam.