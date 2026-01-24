Вавринка провів останній у кар'єрі матч на Australian Open
40-річний швейцарський ветеран Стен Вавринка (139) провів останній у своїй тенісній кар'єрі матч на Australian Open. У третьому колі змагань він у боротьбі поступився Тейлору Фрітцу (9, США) з рахунком 6:7(5), 6:2, 4:6, 4:6.
Після гри Вавринка тепло попрощався з австралійськими глядачами, адже поточний сезон є останнім у кар'єрі для триразового чемпіона турнірів Grand Slam.
Тейлор Фрітц (США) – Стен Вавринка (Швейцарія) 7:6(5), 2:6, 6:4, 6:4
У наступному раунді змагань Фрітц зіграє проти Лоренцо Музетті (5, Італія).
Вавринка ставав переможцем Australian Open у 2014 році.
Нагадаємо, що у виграному матчі другого кола австралійського мейджору у француза Артюра Жеа Стен Вавринка встановив рекорд за проведеними п'ятисетовими поєдинками на турнірах Grand Slam.