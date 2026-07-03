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Триразовий чемпіон турнірів Grand Slam попрощався з Вімблдоном

Станіслав Матусевич — 3 липня 2026, 14:23
Триразовий чемпіон турнірів Grand Slam попрощався з Вімблдоном
Стен Вавринка
Getty Images

41-річний швейцарський тенісист Стен Вавринка, триразовий переможець турнірів Grand Slam, попрощався з Вімблдоном після поразки в першому колі від італійця Маттео Берреттіні.

Слова Вавринки наводить Великий теніс України.

"Це був чудовий матч та атмосфера. Просто неймовірно. Я дуже вдячний за wild card і можливість зіграти сьогодні ввечері. Було надзвичайно особливо знову вийти на корт №1 і зіграти проти Маттео. Він мій хороший друг і чудовий гравець. Це був справді хороший матч", – сказав Стен.

З усіх змагань Grand Slam Вавринка не зміг перемогти лише на Вімблдоні. Проте зберіг чудові спогади про турнір.

"Для будь-якого тенісиста цей турнір завжди особливий. Коли приїжджаєш на Вімблдон, то відчуваєш зовсім інші емоції. Думаю, історія цього турніру й історія тенісу тут справді унікальні.

Пам'ятаю один із перших років, коли переміг Іво Карловича з рахунком 9:7 у п'ятому сеті на одному з невеликих кортів, здається, на шостому. Це був особливий матч. Також мені пощастило зіграти проти Роджера Федерера на Центральному корті в чвертьфіналі. Був матч і проти Рішара Гаске. Загалом у мене залишилося дуже багато чудових спогадів про Вімблдон".

Тенісист уже готується до завершення кар'єри наприкінці поточного сезону.

е мій останній сезон, і я хочу провести його якнайкраще. Саме на цьому зараз повністю зосереджений. Я також розумію, що після більш ніж двадцяти років у Турі дуже виснажився. Коли наприкінці року все завершиться, я хочу просто закрити цю главу, перегорнути сторінку, трохи відпочити, насолодитися часом удома, побути з родиною та друзями й дозволити собі трохи спокійного життя, перш ніж думати про наступний етап. Коли прийде час, ви про все дізнаєтеся", – підсумував Вавринка.

Нагадаємо, що легендарна Серена Вільямс повернулася на Вімблдон у 44-річному віці.

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Вімблдон Стен Вавринка

Стен Вавринка

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