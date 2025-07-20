Орлов і Білозерцев стали чемпіонами турнірів ITF в одиночному розряді

Владислав Орлов (686) став переможцем турніру серії серії ITF М25, що проходив у австрійському Крамзаху. А 16-річний Микита Білозерцев виграв свій перший дорослий титул на змаганні ITF М15 у сербській Куршумлійській Бані.

Орлов за 2 години 22 хвилини обіграв представника Боснії і Герцеговини Андрея Недича з рахунком 5:7, 6:1, 6:1. Для 30-річного спортсмена це дев'ята перемога на турнірах рівня ITF у кар'єрі.

ITF М25, Kramsach

Крамзах, Австрія, грунт

Призовий фонд: $25,000

Фінал, 20 липня

Владислав Орлов (Україна) – Андрей Недич (Боснія і Герцеговина) 5:7, 6:1, 6:1

Білозерцев (1528), який є першою ракеткою України серед юніорів, теж у трьох сетах, за 2 години 24 хвилини здолав 18-річного серба Владо Янканя – 4:6, 6:1, 6:4. Микита раніше не доходив до фіналів дорослих турнірів.

ITF М15, Kursumlijska Banja

Куршумлійська Баня, Сербія, грунт

Призовий фонд: $15,000

Фінал, 20 липня

Микита Білозерцев (Україна) – Владо Янкань (Сербія) 4:6, 6:1, 6:4

Нагадаємо, що на турнірі в Крамзаху Орлов став чемпіоном і в парному розряді разом з іншим українцем, Олександром Овчаренком.