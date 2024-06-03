Сестри Алексіїви: Присвячуємо бронзову нагороду рідному Харкову

Українські спортсменки Владислава та Марина Алексіїви присвятили бронзову нагороду Кубку світу з артистичного плавання рідному місту, Харкову.

Слова призерок турніру цитують на офіційній сторінці Федерації синхронного плавання України.

"Ми щасливі, що вже другий етап поспіль, виборюємо медалі Кубка світу та підіймаємо наш синьо-жовтий прапор на престижному старті. Свою бронзову нагороду хочемо присвятити рідному Харкову, який щоденно зазнає бомбардування російськими військами та просто стирається з лиця землі. Ця медаль, нехай стане невеличкою розрадою і надихне, як і нас, ніколи не здаватися!", — сказали сестри Алексіїви.

Нагадаємо, збірна України виграла золото на цьому турнірі в акробатичній групі.

Нещодавно харків'янки здобули срібло в довільному дуеті на етапі Кубку світу з синхронного плавання в Парижі.