Сестри Алексіїви вибороли бронзу на Кубку світу з артистичного плавання

Українки Марина та Владислава Алексіїви вибороли бронзову нагороду в заключний день ІІІ етапу Кубку Світу з артистичного плавання, який проходить в Макремі (Канада).

Вони отримали 242.1772 бала за свій виступ і поступилися лише представницям Японії (253.7730) та плавчиням з Канади (246.5501)

Також у змаганні взяли учать Дар’я Мошинська та Анастасія Шмоніна. Їхній виступ оцінили на 210.3522 балів. Дует Дар'ї та Анастасії посів 7 сходинку.

Нагадаємо, нещодавно сестри Алексіїви здобули срібло в довільному дуеті на етапі Кубку світу з синхронного плавання в Парижі.

Раніше збірна України з артистичного плавання здобула ліцензію на Олімпійські ігри-2024.