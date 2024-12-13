Підкорюють телебачення: Білодід та сестри Алексіїви завітали на шоу до Лесі Нікітюк

Українська дзюдоїстка та бронзова призерка Олімпійських ігор Дар'я Білодід взяла участь у зйомках популярного українського шоу "єПитання".

Програма, яку веде Леся Нікітюк, поєднує гумор, інтригу та командний дух, адже учасники змагаються, відповідаючи на різноманітні запитання протягом п’яти раундів і фіналу.

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До команди Дар'ї приєдналися ще кілька зіркових спортсменок: гімнастка Ганна Різатдінова та сестри-синхроністки Владислава і Марина Алексіїви. Разом вони створили справжнє спортивне шоу, яке глядачі зможуть побачити вже навесні.

Дар'я поділилася залаштунковими моментами у своєму Instagram, опублікувавши фото з Лесею Нікітюк і іншими учасниками. Вона зазначила, що атмосфера на знімальному майданчику була надзвичайно теплою та веселою.

Цей випуск став справжньою родзинкою сезону, адже поєднання спорту, інтелектуальних викликів і гумору не залишило байдужим жодного глядача.