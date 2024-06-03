Збірна України виграла етап Кубку світу з артистичного плавання

Збірна України з артистичного плавання посіла перше місце в акробатичній групі на 3 етапі Кубку світу в Макремі, Канада.

Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України.

Переможницями стали Іванна Бурба, Амелія Волинська, Олександра Горецька, Марія Здоровцова, Аліса Кулик, Єлизавета Лимар, Ангеліна Овчиннікова та Валерія Тищенко. Судді оцінили їхній виступ у 244,4834 бала.

Для Бурби, Волинської, Задоровцевої, Кулик та Лимар це був дебютний виступ на змаганнях такого рівня.

Нагадаємо, напередодні сестри Алексіїїви вибороли бронзу на цьому ж Кубку світу.