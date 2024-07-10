Апетит приходить під час їжі: олімпійські медалісти, які представлять Україну на Іграх-2024

З 26 липня по 11 серпня у Франції відбудуться XXXIII Літні Олімпійські ігри, на яких понад 10 000 спортсменів з усього світу розіграють 329 комплектів нагород.

Одразу 124 ліцензії виборола Україна, для якої це восьма літня Олімпіада за часів незалежності. Абсолютна більшість атлетів раніше не вигравали олімпійських нагород, проте є й ті, хто не зупиняється на досягнутому й прагне поповнити особисту медальну скарбничку.

У цьому матеріалі Чемпіон розповідає про олімпійських медалістів, які поїхали до Парижа, аби ще більшими літерами вписати свої імена в історію не лише українського, а й світового спорту.

Жан Беленюк

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33 роки, греко-римська боротьба

Олімпійський чемпіон Токіо-2020, срібний призер Ріо-2016

Шлях Беленюка до олімпійського золота був устелений терном. У фіналі Олімпіади-2016 рефері вкрав в українця перемогу, караючи його штрафними балами та постійно ставлячи в партер, унаслідок чого Жан став лише срібним призером.

Перспективи Беленюка на наступних Іграх-2020 довгий час були незрозумілими. Спочатку в нього стався конфлікт із Семеном Новіковим, який у статусі чемпіона Європи 2020 року хотів представляти Україну в Токіо замість Жана. Долю ліцензії вирішила вітчизняна федерація греко-римської боротьби, яка зробила вибір на користь більш досвідченого Беленюка.

А за три тижні до початку головних змагань чотириріччя Жан важко травмувався, через що його участь була під загрозою. Проте українець знову вийшов до фіналу, де впевнено переміг угорця Віктора Лерінца. Як пізніше стало відомо, Беленюк двічі на день робив реабілітаційні процедури та уколи, аби виступити попри травму. Це був ризик, але він виявився цілком виправданим.

Олімпіада у Франції — третя за ліком у кар'єрі Жана. З двох попередніх він привіз дві нагороди, в тому числі й золоту, однак має мотивацію не зупинятися на досягнутому.

Олег Верняєв

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30 років, спортивна гімнастика

Олімпійський чемпіон та срібний призер Ріо-2016

Гімнастика — чудовий приклад того, як спортсмен може стати мультимедалістом на одних Олімпійських іграх. Саме таке досягнення підкорилося Олегу Верняєву 8 років тому в бразильському Ріо-де-Жанейро. Спочатку він виборов срібну медаль в абсолютній першості, поступившись 0,099 бала переможцю — Утімурі Кохею, а через декілька днів став чемпіоном у змаганнях на паралельних брусах.

Олімпійський доробок Верняєва станом на сьогодні цілком міг бути більшим, якби не трапився один неприємний інцидент. У січні 2021 року Олега відсторонили від змагань, а через пів року дискваліфікували на чотири роки через знайдені сліди мельдонію в допінг-пробі. Проте Олег пішов у Спортивний арбітражний суд і домігся скорочення терміну дискваліфікації до двох років, що дозволило йому продовжити кар'єру.

Пропустивши відкладену на рік через пандемію коронавірусу Олімпіаду-2020, уродженець Донецька повернувся до улюбленої справи, аби на його честь на найпрестижніших у спортивній гімнастиці змаганнях знову пролунав державний гімн України.

Олена Костевич

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39 років, кульова стрільба

Олімпійська чемпіонка Афін-2004, бронзова призерка Лондона-2012 та Токіо-2020

Деякі учасники Олімпійських ігор 2024 ще не встигли народитися, коли українка Олена Костевич дещо несподівано стала олімпійською чемпіонкою Афін-2004. У стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів спортсменка, якій на той час було лише 19 років, не знала рівних. І хоча за два роки до цього Олена вже вигравала золоту медаль чемпіонату світу, конкуренція в її виді спорту настільки висока, що показувати протягом багатьох років стабільно високі результати мало кому під силу, а особливо юним атлетам.

Однак, як показав плин часу, Костевич стала винятком з правил. Вона також привезла бронзові медалі з Лондона-2012, де стала третьою в стрільбі з 25 метрів, та Токіо-2020 (10 метрів, мікст з Олегом Омельчуком). Для повного комплекту не вистачає срібла, однак немає сумнівів, що Олена їде до Парижа із завданням-максимум поповнити скарбничку ще одним "золотом".

Ольга Харлан

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33 роки, фехтування

Олімпійська чемпіонка Пекіна-2008, бронзова призерка Лондона-2012 та Ріо-2016

Без сумніву, жива легенда не лише українського, а й світового фехтування. У 2008-му, коли Ользі ще не виповнилося навіть 18 років, вона внесла перелом у хід фінального матчу Олімпіади-2008 проти китаянок у командній шаблі, зробивши вісім точних ударів поспіль. Та перемога — найяскравіший спогад автора цих рядків про пекінські Ігри.

У Лондоні-2012 Харлан завоювала бронзову нагороду в особистій першості, а через чотири роки в Ріо повторила цей успіх, ставши на додачу ще й срібною призеркою у командній шаблі. На наступну Олімпіаду до Токіо вона їхала як головна фаворитка, проте зазнала фіаско в першому ж поєдинку, мінімально поступившись польській шаблістці Сільвії Матушак — 14:15.

Після цього Ольга навіть призупинила кар'єру, однак менш ніж за рік повернулася до змагань. Тепер вона їде до Парижа, де буде боротися за медалі як в особистому турнірі, так і в командному. Особисте олімпійське золото — мабуть, єдина нагорода, якої Харлан ще не має і яка слугує головною мотивацією продовжувати фехтувати.

Михайло Романчук

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27 років, плавання

Срібний і бронзовий призер Токіо-2020

На Олімпіаді в Токіо Михайло Романчук на дистанції 800 метрів вільним стилем у півфіналі встановив олімпійський рекорд, що природно зробило його головним претендентом на перший щабель п'єдесталу. На жаль, виступити так само круто у вирішальному запливі українець не зміг — довелося задовольнитися "бронзою".

Але часу на те, щоб засмучуватись, не було, адже майже одразу потрібно було вступати в боротьбу на 1500-метрівці вільним стилем. Михайло програв лише неймовірному американцеві Роберту Фінке, який здійснив просто шалений ривок на завершальному етапі запливу.

У свої 27 років Михайло Романчук також має все, про що тільки може мріяти плавець. За винятком золотої олімпійської нагороди. Чи здобуде він її у Парижі — питання, відповідь на яке надасть тільки час.

Людмила Лузан

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27 років, веслування на каное

Срібна і бронзова призерка Токіо-2020

Людмила Лузан стала однією з небагатьох українських мультимедалісток Олімпіади-2020. Перед Іграми в Токіо вона зробила прорив у результатах, здобувши чотири нагороди на чемпіонаті Європи 2021, що є історичним досягненням для українського веслування. Проте на Олімпійських іграх конкуренція зовсім інша, тож для Людмили нічого не було гарантовано.

Безмежна самовіддача на шляху до мети дозволила Лузан завоювати бронзову медаль в одиночному запливі на 200 метрів, а також срібну нагороду в каное-двійці разом із Анастасією Четверіковою. Як і Михайлу Романчуку, Людмилі для повного щастя не вистачає олімпійського "золота", яке, будемо сподіватися, чекає на неї у Франції.

Олександр Хижняк

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28 років, бокс

Срібний призер Токіо-2020

"Полтавський танк" — один із тих, від кого чекали золотої медалі на попередній літній Олімпіаді. На жаль, крім Беленюка привезти в Україну нагороду вищого ґатунку більше нікому не вдалося. Хижняк, який до того став чемпіоном світу та Європи, без проблем дійшов до фіналу. де вважався очевидним фаворитом.

У фінальному поєдинку Олександр домінував у рингу, засипаючи суперника активними ударами. Все йшло до справедливої перемоги за очками, проте в третьому раунді бразилець Еберт Соуза сильним зустрічним ударом відправив українця на канвас. І хоча Хижняк одразу ж підвівся, арбітр зафіксував дещо суперечливий нокаут.

Олександр мав чимало пропозицій продовжити кар'єру на професіональному ринзі, проте він не відпустив мрію про олімпійське золото, а тому продовжує аматорську кар'єру. Сподіваємось, цього разу Хижняк, виступаючи у вазі до 80 кілограмів, врахує попередній досвід і здобуде омріяний результат, якого він, безперечно, заслуговує.

Парвіз Насібов

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25 років, греко-римська боротьба

Срібний призер Токіо-2020

Під час Олімпійських ігор 2020 Парвізу Насібову було лише 22 роки. Утім, це не завадило йому дійти до фіналу та завоювати срібну нагороду у ваговій категорії до 67 кілограмів.

Саме у цій вазі Насібов змагатиметься й цього разу і спробує взяти реванш в іранця Мохаммада Резі Гераї, якому поступився у вирішальній сутичці у Токіо.

Ірина Коляденко

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25 років, спортивна боротьба

Бронзова призерка Токіо-2020

У 2021-му вихованка Радомишльської ДЮСШ запам'яталася не лише несподівано здобутою "бронзою" у ваговій категорії до 62 кілограмів, а й своїми людськими якостями. Отримавши від Ірпінської міської ради квартиру в одному з комплексів міста-супутника столиці, юна спортсменка, яка не мала власного житла, віддала її своєму тренеру, що був вимушений орендувати житло разом із сім'єю.

Дізнавшись про це рішення, одна з будівельних компаній міста вирішила подарувати Ірині ще одну квартиру в іншому житловому комплексі. Зараз Ірині 25 років, вона другий рік поспіль та втретє загалом стала чемпіонкою Європи. Тепер Коляденко їде до Парижа не в статусі андердога, а як одна з головних претенденток на п'єдестал.

Еліна Світоліна

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29 років, теніс

Бронзова призерка Токіо-2020

Одним із небагатьох видів спорту, де Олімпійські ігри не вважаються найпрестижнішим турніром, є великий теніс. Через це деякі топові спортсмени взагалі ігнорують Олімпіаду. На відміну від них, Еліна Світоліна мала подвійну мотивацію: не лише виграти нагороду, а й стати першою в історії України олімпійською призеркою у тенісі.

Поступившись у півфіналу чешці Маркеті Вондроушовій, у поєдинку за третє місце Еліна в дуже непростому протистоянні перемогла Єлену Рибакіну з Казахстану. Зіркова 29-річна українська тенісистка не приховує, що на Ігри в Парижі вона вирушає за ще однією нагородою.

Ярослава Магучіх

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22 роки, стрибки у висоту

Бронзова призерка Токіо-2020

На попередній Олімпіаді Ярославі Магучіх було лише 19, але попри це вона вже була претенденткою не лише на медаль, а й на перемогу. Тоді талановитій українці вдалося підкорити планку у 2,00 метри, однак ще вище стрибнули спортсменка без країни Марія Ласіцкене та австралійка Нікола Макдермотт. До слова, для останньої 2,02, взяті в Токіо, залишаються особистим рекордом. А ще Ярослава тоді вляпалася в скандал, обійнявшись з росіянкою для фото, проте надто акцентувати на цій історії немає жодного сенсу.

На відміну від сенсаційної австралійки, Ярослава Магучіх на особистих рекордах не зупинилася! Минулого тижня 22-річній українці вдалося побити світовий рекорд Стефки Костадинової, який тримався довгих 37 років. Результат 2,10 по-справжньому вражає і дає сподівання на як мінімум одну українську олімпійську чемпіонку Парижа-2024 в легкій атлетиці.

Дар’я Білодід

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23 роки, дзюдо

Бронзова призерка Токіо-2020

"Анаконда" ще до досягнення повноліття стала чемпіонкою Європи та світу, а у 18 років — дворазовою чемпіонкою світу, оновивши значну частину рекордів у своєму виді спорту. Проте зі зростом 172 сантиметри змагатися у ваговій категорії до 48 кілограмів після 20 років складно, тому не дивно, що результати пішли на спад.

Білодід ризикнула й спробувала залишитись у звичному дивізіоні на Олімпіаді у Токіо, проте в півфіналі поступилася японці Фуні Тонакі. Далі був бронзовий фінал, у якому Дар'я перемогла ізраїльтянку Ширу Рішоні й принесла Україні першу на тих Іграх нагороду.

Нині Білодід виступає у ваговій категорії до 57 кілограмів. На цьогорічній першості Європи у Загребі вона стала чемпіонкою континенту, тож є сподівання, що в новій вазі українка зможе повернутися на той рівень, коли їй не було рівних на татамі.

Ігор Радівілов

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31 рік, спортивна гімнастика

Бронзовий призер Лондона-2012

Уродженець Маріуполя ще в 19 років виграв медаль Олімпійських ігор, ставши третім в опорному стрибку у Лондоні. На той час у його активі ще не було нагород чемпіонатів світу, це зараз він є чотириразовим призером світових першостей та п'ятиразовим чемпіоном Європи. Проте на Олімпіадах на п'єдестал пошани донині Ігор більше не підіймався.

Радівілов вже вписав своє ім'я в історію спортивної гімнастики, адже на його честь названо опорний стрибок The Radivilov. Але це не зрівняється з олімпійським золотом, якого українець, безумовно, прагне. І майбутні Ігри, ймовірно, будуть останнім для нього шансом її здобути.

Анна Рижикова

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34 роки, біг

Бронзова призерка Лондона-2012

2012 року Рижикова здобула бронзову нагороду Олімпійських ігор у Лондоні в естафетному бігу 4×400 метрів. З того складу лише вона представлятиме Україну на майбутній Олімпіаді, що не дивно, адже минуло вже аж 12 років.

Тепер у Анни Рижикової нові партнерки по естафетній четвірці, молодість яких разом із її досвідом можуть дати результат.

Марина та Владислава Алексіїви

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23 роки, артистичне плавання

Бронзові призерки Токіо-2020

На Олімпійських іграх 2020 сестри-близнючки Марина та Владислава Алексіїви стали бронзовими призерками, піднявшись на п'єдестал пошани за підсумками групових вправ разом із Яною Наріжною, Катериною Резнік, Анастасією Савчук, Мартою Фєдіною, Аліною Шинкаренко та Єлизаветою Яхно.

Цього року вони змагатимуться за нагороди в дуетній програмі. У 2022 році Марина та Владислава ставали чемпіонками Європи та віцечемпіонками світу, а у 2023-му виграли золоті нагороди Європейських ігор. Тож у Парижі Алексіїви будуть одними з претенденток на нагороди.