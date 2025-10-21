Пішов з життя 101-річний чемпіон світу та рекордсмен з України Чижевський

На 102-му році життя помер Георгій Дмитрович Чижевський, видатний український плавець, володар європейських рекордів та титулів чемпіона світу.

Про це повідомляє Міська влада Вознесенська.

"З глибоким сумом повідомляємо… Пішов із життя Георгій Дмитрович Чижевський – видатний спортсмен, чемпіон світу та рекордсмен Європи, наставник, поет, актор, педагог і почесний громадянин нашого міста. Народився у 1924 році, він пройшов війну, звільняв Україну та Європу, отримав бойові нагороди. Все своє життя присвятив плаванню, виховавши не одне покоління спортсменів, для яких став не лише тренером, а й прикладом сили духу, доброти та відданості справі. Навіть у поважні роки Георгій Дмитрович продовжував підкорювати басейни: він встановлював рекорди України, Європи та світу у категорії "Мастерс", здобув понад 40 медалей і 4 кубки, брав участь у міжнародних змаганнях у Казані, Львові, Києві та Будапешті", – йдеться у заяві.

Протягом усієї своєї трудової діяльності Георгій Чижевський займався плаванням і тренував дітей, виховав декілька майстрів спорту з плавання.

Перебуваючи в зрілому віці, українець брав участь у національних, континентальних і світових змаганнях у своїй віковій категорії. Він став чемпіоном світу у 2015 та 2017 роках, встановив рекорд Європи на дистанції 200 м брасом у категорії 90+ років. На його рахунку понад 40 спортивних медалей та 4 кубків.

