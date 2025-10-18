Українська правда
Помер колишній гравець клубів Суперліги та збірної України Носков

Олексій Погорелов — 18 жовтня 2025, 09:04
Денис Носков
Денис Носков

У віці 35 років пішов з життя колишній гравець низки клубів Суперліги та національної збірної України з баскетболу 3х3 Денис Носков. Причини смерті спортсмена залишаються невідомі.

Про це повідомив ексодноклубник Носкова Роман Новіков в Instagram.

"Денчик, як так….. Дякую друже за все друже!!! Братан, я не можу повірити, скільки пережели разом…. Земля пухом, і приглядай за нами з нeба", – написав Новіков.

Денис Носков був вихованцем маріупольського баскетболу. У своїй багаторічній кар'єрі українець представляв такі клуби, як Азовмаш, Київ, Одеса, Черкаські Мавпи, Запоріжжя.

Він також пограв за кордоном за грузинський Тбілісі та французький Тарб-Лурд. Востаннє Носков грав у Суперлізі у сезоні-2021/22 у складі БК Одеса.

Нагадаємо, що на початку жовтня помер колишній футбольний арбітр Андрій Кутаков.

