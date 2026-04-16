Двоє українців вийшли до фіналу Кубку США зі стрибків у воду

Українські стрибуни у воду Кіріл Болюх та Станіслав Оліферчик подолали кваліфікацію та вийшли до фіналу змагань на триметровому трампліні в межах Кубку США, що проходить в американському Форт-Лодердейлі.

У попередньому раунді 19-річний Болюх посів третє місце із результатом 408.25 бала. А 29-річний Оліферчик став дев'ятим, набравши 370.50 бала.

За правилами турніру, у фіналі кожну країну можуть представляти не більше двох спортсменів, тому Україна має максимальне представництво. Фінал за участю 12 трампліністів відбудеться 18 квітня.

Нагадаємо, що напередодні збірна України з артистичного плавання здобула золоту медаль на етапі Кубку світу в Парижі.