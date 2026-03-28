17-річні українки посіли 15-те місце на етапі Кубку світу з артистичного плавання у Парижі

Український дует Марії та Уляни Гринішиних завершив виступ у довільній програмі на другому етапі Кубку світу з артистичного плавання, який проходить у Парижі.

За підсумками змагань українки посіли 15-те місце із загальним результатом 225.3075 бала. За артистичність постановки судді поставили 115.45 бала, за виконання – 109.8575, а показник складності склав 49.8 бала.

До третього місця, яке дісталося француженкам Лаеліс Алавес та Романе Лунель, 17-річним українкам не вистачило 46.1751 бала. Перші дві позиції на турнірі посіли спортсменки в "нейтральному" статусі Майя Дорошко та Александра Шмідт з результатом 310.0214.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російським та білоруським спортсменам дозволили виступати на молодіжних і юніорських турнірах з водних видів спорту під власною символікою та без біографічних перевірок, проте на дорослому рівні вони й надалі змагатимуться в нейтральному статусі.