Назвала трансгендерну суперницю чоловіком: у США плавчиню можуть "стерти" з історії спорту

У США розгорівся гучний скандал у світі аматорського плавання. 49-річна спортсменка Енджі Гріффін, яка має кілька статусів All-American, може втратити всі свої досягнення в системі U.S. Masters Swimming.

За інформацією Fox News Digital, причиною стала її заява на внутрішньому форумі організації, де вона назвала трансгендерну суперницю "чоловіком". Після цього один із членів ліги подав офіційну скаргу, яку вже розглядають відповідно до кодексу поведінки.

В U.S. Masters Swimming підтвердили факт розгляду справи, але відмовилися коментувати деталі: процес триває у межах внутрішніх процедур.

Сама Гріффін заявляє, що наслідки можуть бути максимально жорсткими – аж до анулювання всіх її результатів і виключення з історії організації.

"Вони можуть видалити всі мої результати та досягнення", – заявила спортсменка.

Конфлікт бере початок із 2025 року, коли Гріффін вперше виступила проти участі трансгендерних спортсменів у жіночих запливах після змагань у Сан-Антоніо.

З того часу вона відкрито критикує відповідну політику, що й призвело до нинішнього протистояння.

Водночас ситуація розгортається на фоні змін правил у U.S. Masters Swimming, адже у 2025 році організація обмежила участь біологічних чоловіків у жіночих категоріях, а у 2026-му правила знову переглянули відповідно до законів про недискримінацію.

Наразі Гріффін вже найняла адвокатів і готується до юридичної боротьби, наполягаючи, що її слова не були образою, а лише "висловленням думки".

Читайте також : Фото Британка виграла звання найсильнішої жінки світу після дискваліфікації трансгендерної спортсменки

Раніше повідомлялося, що скандальна алжирська боксерка Іман Хеліф оголосила про початок професійної кар'єри.

На Олімпіаді-2024 вона стала учасницею гендерного скандалу. У поєдинку 1/8 фіналу її суперниця Анджела Каріні з Італії відмовилася продовжувати бій, поскаржившись на сильні удари. Після цього інциденту розпочалися розмови про статеву приналежність Хеліф.

Згодом Іман визнала наявність у своєму організмі гена SRY, який відповідає за формування чоловічих ознак.