Шість фіналів за участі українців: розклад змагань українських плавців на Паралімпіаді-2024

Сьогодні, 2 вересня, відбудеться шість фіналів у плаванні за участі українських спортсменів на Паралімпійських іграх 2024.

У п'ятий змагальний день Ігор Україна може розраховувати одразу на 12 медалей.

Розклад фіналів

18:30. Андрій Трусов, Юрій Шенгур: 400 м, вільний стиль, клас S7

18:52. Дмитро Василенко: 50 м, вільний стиль, клас S9

18:58. Денис Остапченко, Сергій Паламарчук: 50 м, спина, клас S3

19:13. Василь Крайнік: 100 м, брас, клас SB14

19:42. Максим Веракса, Олксій Вірченко, Ілля Яременко: 50 м, вільний стиль, клас S13

20:41. Роман Бондаренко: 200 м, вільний стиль, клас S2

Зазначимо, що класифікація від 1 до 10 об'єднує плавців із фізичними порушеннями, чим нижчий клас, тим складніша дисфункція. Від 11 до 13 — це плавці з порушеннями зору. 14 — спортсмени з вадами розуму.

Нагадаємо, на Паралімпіаді-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступлять у 17 видах спорту. Після четвертого змагального дня наша збірна посідає 11 місце в медальному заліку, маючи 27 нагород: 3 золоті, 10 срібних та 14 бронзових.

За всіма найважливішими подіями п'ятого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.