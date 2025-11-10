Українська правда
Українські плавці виграли вісім медалей міжнародного турніру в Брно

Олексій Погорелов — 10 листопада 2025, 11:40
Одразу вісім комплектів нагород стали власністю українських плавців за підсумком міжнародних змагань Grand Prix Brno, які проходили у чеському Брно.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Всі вісім медалей опинилися на рахунку трьох спортсменів: Вадима Науменка, Георгія Лукашева та Максима Овчіннікова.

Найбільше з них відзначився Науменко, який виграв золото у запливах комплексним плаванням на 100 та 200 м. На його рахунку також срібло на 200 м вільним стилем. Ще одна золота медаль на рахунку Лукашева, який виграв заплив на 400 м комплексним стилем.

Все медалі українців на Grand Prix Brno-2025

  • Золото: Вадим Науменко (100 м комплексним плаванням); Вадим Науменко (200 м комплексним плаванням); Георгій Лукашев (400 м комплексним плаванням);
  • Срібло: Георгій Лукашев (200 м батерфляєм); Вадим Науменко (200 м вільним стилем);
  • Бронза: Максим Овчінніков (200 м комплексним плаванням); Максим Овчінніков (100 м брасом); Максим Овчінніков (50 м брасом).

Нагадаємо, що World Aquatics допустила росіян та білорусів до участі у міжнародних турнірах в нейтральному статусі.

Раныше стало відомо про смерть 101-річного чемпіона світу та рекордсмена з України Георгія Чижевського.

