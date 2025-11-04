World Aquatics допустила росіян та білорусів до участі у міжнародних турнірах в нейтральному статусі

Міжнародна спортивна федерація World Aquatics, що об'єднує національні федерації водних видів спорту: плавання (включно з плаванням на відкритій воді), стрибки у воду (включаючи хай-дайвінг), синхронне плавання та водне поло, допустила російських і білоруських вотерполістів до участі у міжнародних турнірах в нейтральному статусі з 1 січня 2026 року.

Про це повідомила пресслужба федерації.

"Якщо не зазначено інше, ці рекомендації стосуються спортсменів, які бажають взяти участь у будь-яких заходах або змаганнях, організованих World Aquatics або континентальною організацією у водних видах спорту: плаванні, плаванні на відкритій воді, артистичному плаванні, водному поло, стрибках у воду для всіх вікових категорій", – йдеться в документі.

Зазначимо, що World Aquatics стала першою організацією, яка допустила російських спортсменів у нейтральному статусі у командному виді спорту.

Напередодні повідомлялося, що президент ФІДЕ Аркадій Дворкович вирішив зробити чергову спробу повернути росіян у світові командні шахи.