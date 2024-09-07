Золото та 3 срібла. Підсумки виступу українських спортсменів 6 вересня на Паралімпіаді-2024

6 вересня, у дев'ятий змагальний день Паралімпійських ігор 2024, було розіграно 57 комплектів медалей у 12 видах спорту. В активі українських спортсменів 6 нагород.

Єгор Дементьєв здобув золоту медаль у велошосе. 37-річний українець на фініші вирвав перемогу в трьох суперників, показавши результат 2:18,59. Фініш групової гонки в класі C4-C5 був надвидовищним. Переможця визначили лише за допомогою десятих секунди.

У фінальному запливі на 100 метрів стилем батерфляй (клас S11) Данило Чуфаров здобув срібло. Для нього це четверта медаль Парижа-2024. Раніше він став срібним призером 200-метрівки комплексним стилем, а також виграв дві бронзи на 100-метрівках брасом та на спині.

А ось інший українець Михайло Сербін показав дев'ятий загальний час та завершив виступи на Паралімпіаді-2024. 20-річний Сербін залишає Париж із золотою медаллю, виграною на дистанції 100 метрів на спині в класі S11.

Денис Остапченко виграв срібло у фінальному запливі на 50 метрів вільним стилем (клас S3), зібравши в Парижі-2024 повний комплект нагород. Раніше він здобув бронзу в естафеті та золото на 50-метрівці на спині. Інший український плавець Сергій Паламарчук фінішував четвертим.

Людмила Даниліна здобула срібну медаль у легкій атлетиці на дистанції 1500 метрів, клас T20. 38-річна українка показала результат 4:28,40, що є її особистим рекордом.

Настільний тенісист Максим Ніколенко не зумів обіграти у півфіналі китайця Чжао Шуая (2:3). Попри поразку, Ніколенко отримав бронзову нагороду в класі MS8. Своєю чергою Віктор Дідух у своєму півфіналі обіграв Пісіта Вангпхонпханасірі з Тайланду (3:1) і у фіналі зустрінеться саме з Шуаєм. Поєдинок між ними відбудеться завтра, 7 вересня. Початок — 14:00.

Українська фехтувальниця Олена Федота-Ісаєва дійшла до чвертьфіналу турніру, де поступилась Сайсуні Джана з Таїланду (6:15), проте перемогла у всіх втішних сутичках і виграла бронзу. У малому фіналі українка з рахунком 15:6 перемогла представницю Гонконгу Тун Нга Тін.

Олена Федота-Ісаєва Getty Images

Артем Манько також поступився у чвертьфіналі, проте не зміг вийти до бронзового фіналу, програвши вирішальну втішну сутичку 29-річному турку Хакану Аккая. Така ж доля чекала і на Євгенію Бреус, яка в 1/8 фіналу програла китаянці Хайян Гу, проте у втішних сутичках також дійшла до поєдинку за фінал. Там вона вдруге програла представниці Китаю.

Андрій Демчук, Антон Дацько та Олег Науменко зазнали поразок у своїх матчах 1/8 фіналу та не змогли зачепитися за вихід у бронзовий фінал.

Настільна тенісистка Ірина Шинкарьова у чвертьфіналі в трьох сетах програла китаянці Гуйян Ксяонг у класі WS9 та завершила боротьбу за медалі.

Марина Мажула напряму вийшла до фіналу, вигравши кваліфікаційний заїзд у каяці-одиночці на 200 метрів. Також перемогу у кваліфікаційному заїзді (клас VL3) ва'а-одиночки на 200 метрів здобув Владислав Єпіфанов.

А ось Наталія Лагутенко не змогла напряму вийти до фіналу у ва'а-одичночці на 200 метрів у класі VL3. Українка фінішувала четвертою та виступить у півфіналі. У півфінали також потрапив Андрій Кривчук. Він не зміг кваліфікуватися до фіналу в заїзді ва'а-одиночки на 200 метрів у класі VL2, фінішувавши останнім.

39-річна Оксана Ботурчук з особистим найкращим результатом сезону кваліфікувалася до півфіналу в бігу на 200 метрів серед представниць класу Т12, проте не змогла вийти до фіналу, посівши загальне 7-ме місце.

Оксана Ботурчук разом із гайдом Микитою Барабановим

У чоловічому класі Т37 Микола Райський забрав останню путівку до фінального забігу на 200 метрів. Інший українець Ярослав Окапінський показав 11-й загальний результат і не зможе поборотися за медаль.

Легкоатлети Роман Павлик та Олександр Литвиненко показали найкращі особисті результати сезону, проте не змогли потрапити до фіналу 100-метрівки в класі Т36. Обидва українці фінішували останніми у своїх півфіналах.

44-річний Микола Жабняк із найкращим особистим результатом сезону (49,25 метра) посів лише сьоме місце в секторі метання диска серед представників класу F37.

У класі S5 Ярослав Семененко не зумів принести Україні нагороду у плаванні на 50 метрів батерфляєм. Свій заплив бронзовий призер Паралімпіади-2016 завершив на шостому місці. Весь подіум здобули представники Китаю. При цьому переможець запливу Го Цзіньчен встановив новий світовий рекорд.

У запливі на 100 метрів на спині в класі S10 Ігор Німченко фінішував п'ятим. Також у класі S14 Василь Крайник показав 13-й загальний час у кваліфікації до фіналу на 100-метрівці на спині й не зміг вийти далі.

Отже, за підсумком дев'яти змагальних днів Україна завоювала 67 медалей: 16 золотих, 23 срібних та 28 бронзових, і розташувалася на 8 місці медального заліку.