Десять шансів на медаль: розклад змагань українських плавців на Паралімпіаді-2024

Сьогодні, 7 вересня, відбудеться вісім фіналів у плаванні за участі українських спортсменів на Паралімпійських іграх 2024.

У десятий змагальний день Ігор Україна може розраховувати одразу на десять медалей.

Розклад фіналів

18:30. Плавання. Ігор Німченко: 200 м, комплексне плавання, клас SM10, фінал

18:53. Плавання. Анна Гонтар: 100 м, спина, клас S6, фінал

19:30. Плавання. Євгеній Богодайко, Андрій Трусов: 50 м, батерфляй, клас S7, фінал

19:58. Плавання. Дмитро Виноградець: 50 м, спина, клас S4, фінал

20:04. Плавання. Марина Вербова: 50 м, спина, клас S4, фінал

20:27. Плавання. Ярослав Денисенко: 100 м, батерфляй, клас S12, фінал

20:33. Плавання. Марина Піддубна: 100 м, вільний стиль, клас S11, фінал

20:56. Плавання. Денис Остапченко, Сергій Паламарчук: 200 м, вільний стиль, клас S3, фінал

Зазначимо, що класифікація від 1 до 10 об'єднує плавців із фізичними порушеннями, що нижчий клас, то складніша дисфункція. Від 11 до 13 — це плавці з порушеннями зору. 14 — спортсмени з вадами розуму.

Нагадаємо, на Іграх-2024 Україна представлена складом зі 140 атлетів, що виступають у 17 видах спорту. Наразі наші спортсмени посідають 9 місце у медальному заліку, здобувши 69 медалей: 17 золотих, 23 срібну та 29 бронзових.

За всіма найважливішими подіями десятого змагального дня Паралімпійських ігор 2024 зручно стежити в текстовій трансляції Чемпіона.