Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Кінний спорт

Міжнародна федерація кінного спорту зняла всі санкції з Росії

Олег Дідух — 2 вересня 2026, 17:52
Міжнародна федерація кінного спорту зняла всі санкції з Росії
fksr.org

Рада Міжнародної федерації кінного спорту (FEI) скасувала усі санкції щодо Росії, які були накладені через повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Про це повідомляє пресслужба Федерації кінного спорту Росії.

Рішення набере чинності 5 жовтня поточного року. Будь-які обмеження зняті з російських спортсменів, коней, обслуговуючого персоналу та офіційних осіб.

Усі вони зможуть брати участь у міжнародних змаганнях під егідою FEI. Також з 5 жовтня буде знята заборона на проведення міжнародних змагань на території Росії.

Нагадаємо, також 2 вересня Міжнародна федерація лижного спорту та сноубордингу (FIS) спростила допуск російських лижників до міжнародних змагань у нейтральному статусі.

Росія Кінний спорт

Кінний спорт

Олімпійського вершника дискваліфікували на 18 місяців за жорстоке поводження з тваринами
Гучний скандал у кінному спорті: м’ясо чемпіонського скакового коня подали у їдальні в Туреччині
Триразова олімпійська чемпіонка знову потрапила в скандал через агресивне поводження з конем
У Великій Британії приспали коня, який тричі ставав олімпійським чемпіоном
Росіянам та білорусам дозволили виступати у командних змаганнях з кінного спорту

Останні новини