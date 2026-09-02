Міжнародна федерація кінного спорту зняла всі санкції з Росії
fksr.org
Рада Міжнародної федерації кінного спорту (FEI) скасувала усі санкції щодо Росії, які були накладені через повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.
Про це повідомляє пресслужба Федерації кінного спорту Росії.
Рішення набере чинності 5 жовтня поточного року. Будь-які обмеження зняті з російських спортсменів, коней, обслуговуючого персоналу та офіційних осіб.
Усі вони зможуть брати участь у міжнародних змаганнях під егідою FEI. Також з 5 жовтня буде знята заборона на проведення міжнародних змагань на території Росії.
Нагадаємо, також 2 вересня Міжнародна федерація лижного спорту та сноубордингу (FIS) спростила допуск російських лижників до міжнародних змагань у нейтральному статусі.