Президент FIS розповів, чому правила допуску російських лижників змінили

Президент Міжнародної лижної федерації (FIS) Александер Оспельт пояснив, чому організація вирішила змінити правила допуску російських лижників до міжнародних змагань у новому сезоні.

Слова функціонера наводить SVT.

"По-перше, хочу сказати, що політична ситуація для нас, як і раніше, залишається неприйнятною.

Однак МОК опублікував нові рекомендації, і за старими правилами наша позиція в CAS ставала програшною. Крім того, деякі члени Ради FIS висловлювалися за повний допуск росіян і білорусів. Тож було знайдено компромісне рішення", – заявив Оспельт.