Президент FIS розповів, чому правила допуску російських лижників змінили
Президент Міжнародної лижної федерації (FIS) Александер Оспельт пояснив, чому організація вирішила змінити правила допуску російських лижників до міжнародних змагань у новому сезоні.
Слова функціонера наводить SVT.
"По-перше, хочу сказати, що політична ситуація для нас, як і раніше, залишається неприйнятною.
Однак МОК опублікував нові рекомендації, і за старими правилами наша позиція в CAS ставала програшною. Крім того, деякі члени Ради FIS висловлювалися за повний допуск росіян і білорусів. Тож було знайдено компромісне рішення", – заявив Оспельт.
Він розкрив деталі процедури допуску російських спортсменів:
"Ми вирішили запровадити систему, засновану на індивідуальному підході, щоб краще враховувати ситуацію кожного спортсмена. Саме тому ми перейшли на формат самодекларації.
Кожного спортсмена перевірятимуть на те, чи займався він або вона коли-небудь пропагандою та чи не зловживає своїм статусом для її поширення. Спортсмен повинен відповідати нейтральному статусу на ділі".
Оспельт визнав, що зміни в підході дозволять отримати "нейтральний" статус більшій кількості російських лижників і сноубордистів:
"Так. Я вважаю, що ця система дає нам змогу підходити до спортсменів більш індивідуально. Адже були атлети — яким я щиро співчуваю, — які не мали жодного стосунку до цього режиму, але все одно не отримували допуску до змагань", – додав Оспельт.
Нагадаємо, ц вересня FIS оголосила про зміни в принципах допуску російських спортсменів.