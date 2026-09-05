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Україна добилася позбавлення "нейтрального" статусу зіркової російської фігуристки

Олег Дідух — 5 вересня 2026, 13:24
Україна добилася позбавлення нейтрального статусу зіркової російської фігуристки
Каміла Валієва
Getty Images

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) позбавив зіркову російську фігуристку Камілу Валієву "нейтрального" статусу.

Про це повідомляє "РІА Новости".

У серпні поточного року ISU видав Валієвій "нейтральний" статус, проте вона так і не встигла скористатися ним, і не виступила бодай у одному міжнародному старті. Причиною скасування "нейтрального" статусу став лист від Української федерації фігурного катання.

В ньому українська сторона вказала на те, що Валієва займається в школі фігурного катання Тетяни Навки – дружини прессекретаря Володимира Путіна, Дмитра Пєскова.

Навка з 2022 року знаходиться під санкціями ЄС за "дії, що підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України". Саме це і стало причиною для скасування "нейтрального" статусу.

Нагадаємо, восени минулого року Валієва програла апеляцію щодо скасування чотирирічної дискваліфікації за вживання допінгу.

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