Україна добилася позбавлення "нейтрального" статусу зіркової російської фігуристки

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) позбавив зіркову російську фігуристку Камілу Валієву "нейтрального" статусу.

Про це повідомляє "РІА Новости".

У серпні поточного року ISU видав Валієвій "нейтральний" статус, проте вона так і не встигла скористатися ним, і не виступила бодай у одному міжнародному старті. Причиною скасування "нейтрального" статусу став лист від Української федерації фігурного катання.

В ньому українська сторона вказала на те, що Валієва займається в школі фігурного катання Тетяни Навки – дружини прессекретаря Володимира Путіна, Дмитра Пєскова.

Навка з 2022 року знаходиться під санкціями ЄС за "дії, що підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України". Саме це і стало причиною для скасування "нейтрального" статусу.

Нагадаємо, восени минулого року Валієва програла апеляцію щодо скасування чотирирічної дискваліфікації за вживання допінгу.