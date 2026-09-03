Норвегія відмовляється допускати росіян до змагань із лижних видів спорту, попри рішення FIS

Норвезька федерація лижних видів спорту виступила з жорсткою реакцією на рішення FIS щодо допуску російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань сезону-2026/2027.

Про це повідомляє Dagbladet.

Вони зможуть змагатись у "нейтральному" статусі. Було скасовано жорсткі перевірки й тепер достатньо просто підписати декларацію про нейтральність.

Норвезька сторона дала зрозуміти, що не має наміру змінювати власну позицію та виступила проти.

"Норвезька федерація лижного спорту підтверджує своє раніше ухвалене рішення: спортсмени з Росії та Білорусі не отримають дозволу на участь у міжнародних змаганнях. Навіть під нейтральним прапором. Норвезька федерація лижного спорту керується рішеннями більшості в FIS, але водночас має намір чітко донести свою позицію з цього питання на міжнародному рівні", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, що раніше Федерація лижного спорту України відреагувала на повернення росіян до міжнародних змагань. Попри те, що їм значно полегшили умови допуску, вона схвально це сприйняла.