Член ради FIS: Допуск російських лижників? Це буде схоже на минулий сезон

Колишній президент Норвезької лижної федерації, а нині член Ради FIS (Міжнародної лижної федерації) Туве Дюрхауг розповіла про те, якою буде процедура допуску російських лижників до міжнародних змагань у новому сезоні.

Про це повідомляє VG.

Напередодні FIS оголосила про те, що у новому сезоні російським лижникам достатньо буде підписати декларацію нейтральності для допуску до міжнародних змагань. Проте із заяви Дюрхауг випливає, що російські лижники, як і у минулому сезоні, проходитимуть перевірку на відповідність критеріям нейтральності.

"Особисто я проголосувала проти їхнього допуску. Норвегія та Фінляндія дуже чітко висловили свою позицію під час обговорення. Але, на жаль, порівняно зі скандинавськими країнами, багато інших країн Центральної Європи виявилися менш принциповими. Рішення, за яке проголосували, як і раніше, найбільш наближене до чинних правил.

Деякі з молодих російських спортсменів зможуть виступати так само успішно, як це було на Олімпійських іграх і Кубку світу минулого сезону. У нас також були російські спортсмени на юніорському чемпіонаті світу. Якщо спортсмени відповідають критеріям декларації про нейтральність і доведуть відсутність зв'язків із російською армією, їх буде допущено. Це трохи схоже на те, що було в попередньому сезоні. Антидопінгові правила також будуть одним із критеріїв, якого суворо дотримуватимуться", – заявила норвежка.