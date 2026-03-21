Олімпійський чемпіон побив світовий рекорд, який тримався понад 16 років

У п'ятницю, 20 березня, австралійський плавець Кемерон Макевой встановив новий світовий рекорд на дистанції 50 метрів вільним стилем.

Про це повідомляє olympics.com.

Історичне досягнення йому підкорилось під час змагань на Відкритому чемпіонаті Китаю. 31-річний спортсмен проплив відстань за 20,88 секунди, побивши рекорд бразильця Сезара Сьєло.

Він тримався із грудня 2009 року. Тоді Сьєло ще в епоху "швидких" гідродинамічних костюмів показав час 20,91 секунди.

Зазначимо, що у фінальному запливі австралієць випередив американця Джека Алексі (21,57 сек) та свого земляка Кайла Чалмерса (22,01 сек), які фінішували у трійці. Це вже 11-та медаль для Макевоя на світових першостях, зокрема, третя – золота.

Кемерон також є олімпійським чемпіоном на цій дистанції. Він здобув перемогу на Іграх-2024 у Парижі та тричі здобував "бронзу.

