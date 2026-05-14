Шестиразовий чемпіон Олімпійських ігор погодився працювати за 34 долари на годину
Легендарний американський плавець Раян Лохте, який шість разів ставав олімпійським чемпіоном, став тренером команди штату Міссурі. Він працюватиме на неповний день, а його зарплата – 34,10 доларів на годину.
Про це повідомляє Swimswam.com.
Він буде одним з асистентів наставника Міссурі Стейт. Цільова сума контракту складає 30 тисяч доларів на рік. Ці обов'язки технічно вважаються неповним робочим днем, але він виконуватиме іншу роботу з програмою та в громаді.
Лохте не працюватиме з жодною конкретною групою і тренуватиме раз на тиждень, чергуючись між усіма їхніми сімома тренувальними групами.
Також у Спрінгфілді та його околицях, де розташований Університет штату Міссурі, будуть спільні плавальні табори Lochte/Missouri State. Це допоможе доповнити його дохід і фактично зробити його роботу повноцінною.
Одна з причин, чому контракт Лохте з програмою NCAA штату Міссурі технічно є лише неповним робочим днем, полягає в тому, щоб дати йому можливість щомісяця повертатися до Гейнсвілла та проводити плавальні майстер-класи в цьому районі, що він і робить з моменту завершення спортивної кар'єри плавання.
Нагадаємо, Раян мав серйозні фінансові проблеми. На початку року колишній плавець продав половину своїх золотих медалей за 400 тисяч доларів.