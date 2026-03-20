Більше, ніж максимум: О'Салліван встановив черговий рекорд у снукері

У матчі 1/4 фінала 50-річний World Open 2026 Ронні О'Салліван вчергове довів, чому саме його вважають найкращим гравцем в історії снукеру. Проти Раяна Дея він набрав 153 очки за один підхід.

Це є світовим рекордом. Попередній майже 20 років належав Джеймі Барнетту, який зумів набрати 148 очок.

Максимальний брейк у снукері – 147.

Як вийшло, що Ронні набрав тоді 153?

Перший удар він зробив через вільну кулю (формально 16-й червоний, але можна бити й інші. Щоправда, цінність буде 1 очко), оскільки суперник допустив фол.

Ронні міг набрати й 155 очок, але позиція на столі не дозволяла влучати по чорному (7 очок), тому двічі прийшлося грати рожевий (6 очок).

Після цього "Ракета" забрав і наступні чотири фрейми, вигравши матч із рахунком 5:0.

Зірковий англієць і в наступних фреймах відзначився заліковими серіями (62, 110, 103, 95).

Для довідки: якщо описати правила снукеру простими словами, то гравець має забити червону кулю, потім будь-яку кольорову. Допоки на столі є червоні, то кольорова після забиття дістається з лузи і повертається на стіл.

Коли на столі червоних не залишається, то снукерист має забити кольорові у черзі зростання: жовтий (2 очки), зелений (3 очки), коричневий (4 очки), синій (5 очок), рожевий (6 очок) та чорний (7 очок).

Щоб здобути 147 очок – після червоної треба ставити биток (білу кулю) так, щоб грати лише по чорній.

Нагадаємо, Ронні зізнався, що зумів змінити свою ментальність.