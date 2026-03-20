Магучіх стала абсолютною рекордсменкою України після здобуття титулу чемпіонки світу

Денис Іваненко — 20 березня 2026, 16:26
У п'ятницю, 20 березня, Ярослава Магучіх переписала історію легкої атлетики України, встановивши епохальне досягнення.

Уродженка Дніпра стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту на змаганнях у польському місті Торунь. Вона здобула "золото" з результатом 2,01 метри.

Це вже четверта нагорода для Ярослави на світових першостях із легкої атлетики у приміщенні. Вона стала найтитулованішою українкою в історії за цим показником.

Тепер у колекції Магучіх є дві перемоги, а також по одній срібній і бронзовій медалі. Вона випередила трьох легкоатлетів, з якими раніше ділила національний рекорд.

Найтитулованіші українці в історії ЧС з легкої атлетики у приміщенні

  1. Ярослава Магучіх (стрибки у висоту) – 4 нагороди (2🥇+ 1🥈+ 1🥉)
  2. Наталія Добринська (п'ятиборство) – 3 (1🥇+2🥈)
  3. Олександр Багач (штовхання ядра) – 3 (1🥇+1🥈+1🥉)
  4. Юрій Білоног (штовхання ядра) – 3 (1🥇+2🥉)

Нагадаємо, що на змаганнях у Польщі Україна виборола подвійний подіум. "Срібло" здобула Юлія Левченко, яка продемонструвала свій найкращий результат у сезоні (1,99 метри).

