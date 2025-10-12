Дворазова олімпійська чемпіонка Волш встановила новий світовий рекорд
Американка Гретхен Волш продовжила свою вражаючу серію виступів, побивши власний світовий рекорд на короткій воді на дистанції 50 метрів батерфляєм на Кубку світу з водних видів плавання в Кармелі, штат Індіана.
22-річна спростменка пропливла за 23,72 секунди, побивши свій попередній світовий рекорд у 23,94 секунди, встановлений на чемпіонаті світу з плавання на короткій воді минулого грудня.
Волш з того часу побила загалом 13 світових рекордів, якщо враховувати індивідуальні та естафетні змагання.
Наприклад, у травні 2024-го Гретхен двічі за день установила світовий рекорд на дистанції 100 м батерфляєм.
На Олімпійських іграх у Парижі американка здобула золоті медалі у змішаній естафеті 4х100 та естафеті 4х100. В індивідуальну запливі стала срібним призером у дисциплінах 100 метрів батерфляєм.
Волш – зірка плавання. На Олімпійських іграх 2024 вона здобула 2 золоті (комбінована та жіноча естафети) та 2 срібні медалі (100 м батерфляєм та естафета вільним стилем).