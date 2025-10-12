Українська правда
Дворазова олімпійська чемпіонка Волш встановила новий світовий рекорд

Руслан Травкін — 12 жовтня 2025, 04:26
Американка Гретхен Волш продовжила свою вражаючу серію виступів, побивши власний світовий рекорд на короткій воді на дистанції 50 метрів батерфляєм на Кубку світу з водних видів плавання в Кармелі, штат Індіана.

22-річна спростменка пропливла за 23,72 секунди, побивши свій попередній світовий рекорд у 23,94 секунди, встановлений на чемпіонаті світу з плавання на короткій воді минулого грудня.

Волш з того часу побила загалом 13 світових рекордів, якщо враховувати індивідуальні та естафетні змагання.

Наприклад, у травні 2024-го Гретхен двічі за день установила світовий рекорд на дистанції 100 м батерфляєм.

На Олімпійських іграх у Парижі американка здобула золоті медалі у змішаній естафеті 4х100 та естафеті 4х100. В індивідуальну запливі стала срібним призером у дисциплінах 100 метрів батерфляєм.

Волш – зірка плавання. На Олімпійських іграх 2024 вона здобула 2 золоті (комбінована та жіноча естафети) та 2 срібні медалі (100 м батерфляєм та естафета вільним стилем).

