Дворазова олімпійська чемпіонка Волш встановила новий світовий рекорд

Американка Гретхен Волш продовжила свою вражаючу серію виступів, побивши власний світовий рекорд на короткій воді на дистанції 50 метрів батерфляєм на Кубку світу з водних видів плавання в Кармелі, штат Індіана.

22-річна спростменка пропливла за 23,72 секунди, побивши свій попередній світовий рекорд у 23,94 секунди, встановлений на чемпіонаті світу з плавання на короткій воді минулого грудня.

Волш з того часу побила загалом 13 світових рекордів, якщо враховувати індивідуальні та естафетні змагання.

NEW WORLD RECORD: 23.72 🚨



Gretchen Walsh breaks her own world record in the women's 50m butterfly by over TWO-TENTHS of a second! pic.twitter.com/OWCTlIqa2l — NBC Olympics & Paralympics (@NBCOlympics) October 11, 2025

🚨 WOOOOOORLD RECORD🚨

Gretchen Walsh - 50m Butterfly - 23.72 pic.twitter.com/I6gb4XFCil — World Aquatics (@WorldAquatics) October 11, 2025

Наприклад, у травні 2024-го Гретхен двічі за день установила світовий рекорд на дистанції 100 м батерфляєм.

На Олімпійських іграх у Парижі американка здобула золоті медалі у змішаній естафеті 4х100 та естафеті 4х100. В індивідуальну запливі стала срібним призером у дисциплінах 100 метрів батерфляєм.

