13-річний українець оновив світовий рекорд зі стрибків із жердиною

Український стрибун із жердиною Омелян Герасимчук оновив світовий рекорд у віковій категорії U-13.

Про це повідомляє Федерація легкої атлетики України.

Досягнення було встановлено 3-4 жовтня у Львові під час командного чемпіонату України з легкої атлетики серед закладів фізичної культури та спорту серед юнаків та дівчат 2009 року народження та молодших.

Герасимчук уже володів світовим рекордом у цій віковій категорії. У травні 2026 року він подолав висоту 4,50 м.

На змаганнях у Львові 13-річний атлет тричі оновлював світовий рекорд. Спочатку з другої спроби взяв висоту 4,55 м, потім із третьої – 4,67 м, а завершив виступ результатом 4,70 м, який також підкорився йому з третьої спроби.

Таким чином, Герасимчук покращив власний світовий рекорд U-13 на 20 сантиметрів.

Раніше українець Олександр Онуфрієв став срібним призером етапу Континентального туру Aosta in Piazza в Італії та встановив особистий рекорд у стрибках із жердиною.