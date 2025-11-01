Українці вибороли дві нагороди на етапі Кубку світу в Абу-Дабі
У столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі триває етап Кубку світу з плавання в ластах. Україна на турнірі здобула перші нагороди
У запливі на 800 метрів перемогу здобула Вероніка Воробйова. Українка змогла покращити свій результат, адже торік вона стала третьою в даній дисципліні.
Ще одну нагороду в актив України принесла Софія Гречко, яка виборола бронзу на дистанції у 50 м.
Зазначимо, що Гречко на Всесвітніх іграх-2025 здобула перемогу зі світовим рекордом у запливі на 400 м в ластах.
Змагання триватимуть до 3 листопада. На турнірі представлені понад 400 найкращих спортсменів з різних країн світу.
Нагадаємо, напередодні американка Кейт Дуглас та австралійка Кейлі Макккіоун побили світові рекорди на Кубку світу в Вестмонті.