Українці вибороли дві нагороди на етапі Кубку світу в Абу-Дабі

У столиці Об’єднаних Арабських Еміратів Абу-Дабі триває етап Кубку світу з плавання в ластах. Україна на турнірі здобула перші нагороди

У запливі на 800 метрів перемогу здобула Вероніка Воробйова. Українка змогла покращити свій результат, адже торік вона стала третьою в даній дисципліні.

Ще одну нагороду в актив України принесла Софія Гречко, яка виборола бронзу на дистанції у 50 м.

Зазначимо, що Гречко на Всесвітніх іграх-2025 здобула перемогу зі світовим рекордом у запливі на 400 м в ластах.

Змагання триватимуть до 3 листопада. На турнірі представлені понад 400 найкращих спортсменів з різних країн світу.

Нагадаємо, напередодні американка Кейт Дуглас та австралійка Кейлі Макккіоун побили світові рекорди на Кубку світу в Вестмонті.