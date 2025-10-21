Австралійська та американська плавчині встановили світові рекорди на Кубку світу
Американка Кейт Дуглас та австралійка Кейлі Макккіоун побили світові рекорди на Кубку світу в Вестмонті.
Про це повідомляє WorldAquatics.
Дуглас, олімпійська чемпіон з плавання на 200 метрів брасом, показала час 50,19 секунди на дистанції 100 метрів вільним стилем.
Вона побила світовий рекорд 50,25, встановлений австралійкою Кейт Кемпбелл у 2017 році.
Дуглас стала першою представницею США, яка перевершила світовий рекорд на дистанції 100 метрів вільним стилем, з часів Ієна Крокера на короткій воді серед чоловіків у 2004 році. 100 метрів вільним стилем багато хто вважає найпрестижнішим змаганням з плавання.
Останньою американкою, яка побила світовий рекорд на 100 метрів вільним стилем, була Дженні Томпсон у 1992 році.
Макккіоун, яка перемагала в плаванні на спині на двох останніх Олімпіадах, показала час 1:57,87 на дистанції 200 метрів на спині.
Кейлі перевершила рекорд американки Ріган Сміт – 1:58,04.
Нагадаємо, нещодавно Гретхен Волш побила власний світовий рекорд на короткій воді на дистанції 50 метрів батерфляєм.