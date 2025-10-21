Українська правда
Австралійська та американська плавчині встановили світові рекорди на Кубку світу

Руслан Травкін — 21 жовтня 2025, 14:55
Американка Кейт Дуглас та австралійка Кейлі Макккіоун побили світові рекорди на Кубку світу в Вестмонті.

Про це повідомляє WorldAquatics.

Дуглас, олімпійська чемпіон з плавання на 200 метрів брасом, показала час 50,19 секунди на дистанції 100 метрів вільним стилем.

Вона побила світовий рекорд 50,25, встановлений австралійкою Кейт Кемпбелл у 2017 році.

Дуглас стала першою представницею США, яка перевершила світовий рекорд на дистанції 100 метрів вільним стилем, з часів Ієна Крокера на короткій воді серед чоловіків у 2004 році. 100 метрів вільним стилем багато хто вважає найпрестижнішим змаганням з плавання.

Останньою американкою, яка побила світовий рекорд на 100 метрів вільним стилем, була Дженні Томпсон у 1992 році.

Макккіоун, яка перемагала в плаванні на спині на двох останніх Олімпіадах, показала час 1:57,87 на дистанції 200 метрів на спині.

Кейлі перевершила рекорд американки Ріган Сміт – 1:58,04.

Нагадаємо, нещодавно Гретхен Волш побила власний світовий рекорд на короткій воді на дистанції 50 метрів батерфляєм.

