Чемпіонат світу з санного спорту: вперше за 16 років із реальними надіями на медалі

У четвер, 6 лютого, у Вістлері (Канада) стартує чемпіонат світу з санного спорту. У турнірі, який триватиме всього три дні – до 8 лютого включно, будуть розіграні 7 комплектів нагород.

Вперше за довгі роки на медалі дійсно претендують українські саночники, які цього року вже досягли низки успіхів. Спортсмени збірної України завоювали медалі на юніорському ЧС, а в турнірах серед дорослих вперше за 16 років здобули медаль етапу Кубку світу.

Багата історія і повне домінування Німеччини

Нинішній чемпіонат є 53-м за рахунком, перший турнір пройшов в Осло (Норвегія) в 1955 році. Потім, у 1956-му турнір скасували, а в період 1957-1963 він проводився щорічно. Починаючи з 1964-го чемпіонат світу не проходив у роки проведення Олімпіад (за винятком ЧС-1966, який скасували). А з 1981 по 1993 турнір проходив раз на два роки, по непарних (виняток, ЧС-1990). З 1995-го турнір знову почав проходити щороку, крім року проведення Олімпіад. Традиція перервалася тільки 2022-го, коли ЧС був проведений, але в одній не олімпійській дисципліні. Комплект медалей був розіграний у жіночих санях-двійках.

Цікаво, що останніми роками своєрідну монополію на проведення змагання отримала Німеччина. Після ЧС-2020, який відбувся в Сочі, чотири поспіль турніри (2021-2024) пройшли на різних німецьких трасах. Утім, це й не дивно. Німеччина – явний лідер світового санного спорту в усіх дисциплінах, за винятком жіночого спринту у двійках. У цьому новому виді програми медалі розігруються тільки два роки, і у команд Німеччини та Італії по одній перемозі у 2023 і 2024 роках відповідно (в італійок також бронза ЧС-2023).

У зведеній таблиці медалей у команди Німеччини 83 золота, в атлетів НДР – 35 золотих нагород, і тільки потім ідуть збірні Австрії (30), Італії (17) і... Західної Німеччини (ФРН) – 12. Разом, 130 золотих медалей німецьких саночників із 201 розіграної, майже дві третини (!) нагород найвищого ґатунку.

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Нарешті, в десятці найтитулованіших саночників-чоловіків світу виключно представники Німеччини. На чолі з легендарним Феліксом Лохом, 14-разовим чемпіоном світу і 3-разовим олімпійським чемпіоном. В аналогічній жіночій таблиці 9-те місце посідає представниця Австрії Андреа Тагверкер, на рахунку якої 3 золота чемпіонату світу і бронза Олімпіади Ліллехаммер-94. Крім неї в таблиці виключно представниці Німеччини на чолі з 9-разовою чемпіонкою світу та 6-разовою олімпійською чемпіонкою Наталі Гейзенбергер.

Гучна заявка України на успіх

Цьогорічний чемпіонат з особливим трепетом чекають не тільки вболівальники збірних Німеччини, Австрії та Італії – визнаних лідерів світового санного спорту, а й в Україні. І привід для очікувань у нас більш ніж вагомий. 4-5 січня в латвійській Сігулді проходив черговий етап Кубку світу, де українська команда виборола третє місце в змішаній естафеті.

Наші спортсмени поступилися лише командам Німеччини та Австрії, які посіли перше та друге місця відповідно. Українська збірна виступала в такому складі: Юліанна Туницька, Ігор Гой, Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олена Стецьків та Олександра Мох.

Наша команда залишила позаду збірні Польщі, Латвії, Італії та США, які припустилися помилок і не змогли дістатися фінішу. А головне – українці перервали затяжну серію невдач і вибороли медаль етапу Кубку світу вперше з 2008 року.

Збірна України з санного спорту з бронзовими медалями Кубка світу ФССУ

Історичні передумови

6 грудня 2008-го, у тій самій Сігулді, в межах етапу КС-2008/09, Наталя Якушенко завоювала срібло в одиночних санях, поступившись тільки титулованій німкені Тетяні Хюфнер, майбутній олімпійській чемпіонці Ванкувера-2010. Водночас Якушенко випередила 2-разову призерку чемпіонатів світу Анке Вишневські. У тому сезоні Якушенко виступила досить рівно, жодного разу не вибувши з топ-10, і виборола підсумкове 5-те місце в загальному заліку Кубку світу.

А наприкінці того сезону 2008/09, рівно 16 років тому, 6 лютого, Наталя Якушенко завоювала першу і єдину на сьогодні медаль збірної України на чемпіонаті світу з санного спорту. На турнірі в Лейк-Плесіді (США) найкращою того дня стала американка Ерін Хемлін, яка промчала дистанцію на рідній трасі із загальним результатом 1 хвилина 28.098 секунди у двох спробах. Наталі Гейзенгербер тоді від неї відстала на 0.187 секунди, а Якушенко – на 0.236 секунди.

На жаль, успіх на ЧС-2009 так і залишився єдиним медальним для збірної України в історії участі в чемпіонатах світу. Сама ж Якушенко до сезону 2008/09 виграла ще 7 нагород етапів Кубку світу (загалом у кар'єрі 8 – 5 бронзових і 3 срібні медалі), а також бронзову медаль чемпіонату світу-1990 у складі збірної СРСР, у мікст-команді. А дві нагороди сезону 2008/09 до січня 2025-го залишалися останніми й для збірної України, яка тільки зараз зуміла перервати серію невдач у Кубку світу.

Чи вийде на чемпіонаті світу?..

ФССУ

Успіхи юніорів, як запорука майбутнього

Говорячи про успіхи на "дорослому" рівні, не можна не відзначити й наших юніорів – майбутнє українського санного спорту. Тим паче коли є чим похвалитися. 2025-й розпочався з медальних виступів і в них.

Так, парний екіпаж Максим Панчук та Андрій Муц стали бронзовими призерами молодіжного чемпіонату Європи (U-23) у німецькому Вінтерберзі. Раніше, Панчук і Муц брали участь у Юнацьких Олімпійських іграх у Канвондо-2024 (Корея) у цій же дисципліні. Тоді вони завершили змагання з 7-м результатом.

Крім того, одразу два комплекти нагород вибороли юні українські саночники на етапі розіграшу Континентального Кубку серед юнаків і дівчат у місті Блуденц (Австрія). Олександр Олещенко та Андрій Мох вибороли "срібло" серед юнаків, а Еріка Пернаровська та Надія Андрєєва посіли друге місце серед дівчат.

Де дивитися

Прямий ефір змагань буде доступний на YouTube-каналі Міжнародної федерації санного спорту. Трансляції чемпіонату світу з Вістлера розпочнуться 6 лютого після 20:00 за київським часом.

Турнір триватиме аж до ночі на неділю, 9 лютого, за київським часом.