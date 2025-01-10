Дукач – срібний призер Кубку націй-2024/25 із санного спорту

У п'ятницю, 10 січня, в Альтенберзі (Німеччина) відбулася індивідуальна гонка Кубку націй із санного спорту.

У цій гонці приймали участь п'ятеро українців: Антон Дукач, Андрій Мандзій, Даниіл Марциновський, Олександр Ломакович та Антон Шевчук.

За підсумками змагання Дукач став срібним призером – українець програв усього 0,088 секунди переможцю Йозефу Нінісу зі Словаччини.

Федерація санних видів спорту міста Львова

У першій десятці з відставанням у 0,373 секунди також фінішував Мандзій. Марциновський продемонстрував 15-й результат, Ломакович став 23-м, а Шевчук – 27-м.

Завтра, 11 січня, на цій же трасі розпочнеться наступний етак Кубку світу сезону-2024/25.

Нагадаємо, що недавно збірна України здобула свою першу за останні 16 років медаль у межах Кубку світу з санного спорту.