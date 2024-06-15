Міжнародна федерація санного спорту продовжила відсторонення росіян
Конгрес Міжнародної федерації санного спорту (FIL) продовжив відсторонення представників Росії від міжнародних змагань.
Про це повідомила Всеукраїнська федерація бобслею та скелетону.
"Сьогодні в американському Лейк-Плесіді розпочався Конгрес Міжнародної федерації санного спорту.
Вже з самого початку активізувалися представники так званої Росії. Потужне юридичне лобі намагалося повернути до участі в міжнародних змаганнях російських спортсменів. Але не так сталось, як комусь гадалось.
Зважаючи на той факт, що Лейк-Плесід прийматиме за кілька днів і Конгрес Міжнародної федерації бобслею та скелетону, представники обох українських національних федерацій об’єдналися в одну потужну команду.
Після сльозогінного спічу російських юристів під час Конгресу, слово взяли Тарас Гарцула та Владислав Гераскевич.
Українці буквально знищили усі аргументи росіян щодо їх "нещасної долі" без участі в міжнародних змаганнях", — йдеться в повідомленні.
У підсумку 22 делегати конгресу проголосували за продовження усунення росіян, 1 висловився проти, 2 утрималися.
Раніше Владислав Гераскевич розповів про те, як Росія використовує спорт у підготовці до військових дій.