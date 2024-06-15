Міжнародна федерація санного спорту продовжила відсторонення росіян

Конгрес Міжнародної федерації санного спорту (FIL) продовжив відсторонення представників Росії від міжнародних змагань.

Про це повідомила Всеукраїнська федерація бобслею та скелетону.

"Сьогодні в американському Лейк-Плесіді розпочався Конгрес Міжнародної федерації санного спорту.

Вже з самого початку активізувалися представники так званої Росії. Потужне юридичне лобі намагалося повернути до участі в міжнародних змаганнях російських спортсменів. Але не так сталось, як комусь гадалось.

Зважаючи на той факт, що Лейк-Плесід прийматиме за кілька днів і Конгрес Міжнародної федерації бобслею та скелетону, представники обох українських національних федерацій об’єдналися в одну потужну команду.

Після сльозогінного спічу російських юристів під час Конгресу, слово взяли Тарас Гарцула та Владислав Гераскевич.

Українці буквально знищили усі аргументи росіян щодо їх "нещасної долі" без участі в міжнародних змаганнях", — йдеться в повідомленні.