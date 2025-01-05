Україна вперше за 16 років здобула медаль на Кубку світу

Збірна України з санного спорту здобула бронзову медаль в естафеті на Кубку світу, що проходить в латвійському Сігулді.

Наша команда у складі (Юліанна Туницька, Ігор Гой/Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олена Стецьків/Олександра Мох) фінішувала третьою, поступившись лише Німеччині та Австрії, які зайняли перше та друге місце відповідно.

Результати:

1. Німеччина – 3:00,723

2. Австрія – 3:00,763

3. Україна – 3:04,670

Всі інші команди не змогли фінішувати.

Для України це вже дев'ята медаль в історії на рівні Кубку світу з санного спорту, і перша з сезону 2008/09.

FIL

У середині грудня збірна України із санного спорту виступила на третьому етапі Кубка світу в Обергофі (Німеччина).