Україна вперше за 16 років здобула медаль на Кубку світу
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Збірна України з санного спорту здобула бронзову медаль в естафеті на Кубку світу, що проходить в латвійському Сігулді.
Наша команда у складі (Юліанна Туницька, Ігор Гой/Назарій Качмар, Андрій Мандзій, Олена Стецьків/Олександра Мох) фінішувала третьою, поступившись лише Німеччині та Австрії, які зайняли перше та друге місце відповідно.
Результати:
1. Німеччина – 3:00,723
2. Австрія – 3:00,763
3. Україна – 3:04,670
Всі інші команди не змогли фінішувати.
Для України це вже дев'ята медаль в історії на рівні Кубку світу з санного спорту, і перша з сезону 2008/09.
У середині грудня збірна України із санного спорту виступила на третьому етапі Кубка світу в Обергофі (Німеччина).