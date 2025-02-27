Зіркова шведська лижниця пропустить ЧС-2025

Відома шведська лижниця Лінн Сван пропустить чемпіонат світу 2025 року в норвезькому Тронхеймі, який стартував вчора, 26 лютого.

Про це повідомляє VG.

25-річна спортсменка отримала струс мозку в результаті падіння на тренуванні. Терміни відновлення – щонайменше два тижні, це означає, що шведка не зможе взяти участь у жодній гонці чемпіонату.

Сьогодні, 27 лютого, Сван мала стартувати в особистому спринті вільним стилем, це був її головний медальний шанс на чемпіонаті. Замість Лінн тренерський штаб збірної Швеції заявив на гонку Мерту Розенберг.

Нагадаємо, саме Сван виграла спринт на домашньому етапі Кубку світу в Фалуні, який був останнім перед чемпіонатом світу.

Вчора повідомлялося про те, що через травму спини спринт на чемпіонаті світу пропустить Ерік Вальнеш.