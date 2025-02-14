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Лижні гонки. Клебо та Сван виграли спринт у Фалуні

Олег Дідух — 14 лютого 2025, 15:02
Лижні гонки. Клебо та Сван виграли спринт у Фалуні
Йоханнес Клебо
Getty Images

Норвезький лижник Йоханнес Клебо виграв спринт класикою на етапі Кубку світу в шведському Фалуні. У фіналі він випередив двох партнерів по команді – Еріка Вальнеша та Оскара Опстада Віке. Ця перемога дозволила Клебо закріпити лідерство у загальному заліку Кубку світу.

Результати фіналу (чоловіки):

У жінок перемогу здобула господарка змагань, шведка Лінн Сван. Компанію на подіумі їй склали швейцарка Надін Фендріх і норвежка Крістін Шістад.

Збірна України у сьогоднішньому старті участі не брала.

Результати фіналу (жінки):

У суботу, 15 лютого у Фалуні відбудуться гонки з роздільним стартом на 10 кам класикою серед жінок і чоловіків. Жіноча гонка розпочнеться о 12:45 за київським часом, чоловіки вийдуть на старт о 14:45.

Йоганнес Клебо Кубок світу з лижних гонок Лінн Сван

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